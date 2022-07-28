A4 otobüs hattı güzergahı ve saati revize edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Eğitim Araştırma Hastanesi – Üniversite yönünde hizmet veren A4 hattının güzergahını ve saatini revize etti.

DİYARBAKIR (İGFA) - Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık, ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturduğu toplu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.

Artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin oluşması dolayısıyla 8 otobüsle hizmet veren A4 hattı güzergahı ve saati revize edilerek yeniden düzenlendi.

Ulaşım Daire Başkanlığı vatandaştan gelen talep doğrultusunda A4 hattının yeni güzergah ve saatini şu şekilde revize etti:

A4 GİDİŞ; Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Maliye Konutları – Winston AVM – İntim İnşaat Kavşağı – Forum AVM – Öğretmen Evi – 1:Sanayi – Seyrantepe – Batıkent Kavşağı – 7. Kolordu – Adliye – Galeria – Dağkapı – Üniversite.

A4 DÖNÜŞ; Üniversite – Dağkapı – Galeria – Adliye – 7. Kolordu – Batıkent Kavşağı – Seyrantepe – 1. Sanayi – Öğretmen Evi – Forum AVM. – İplik Mah. – Köy Yolu – Üç Kuyu Toki – Eğitim ve Araştırma Hastanesi.