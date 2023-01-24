81 hemşeri derneği Kocaeli'nin çalıştayında buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 81 Sivil Toplum Kuruluşunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla çalıştay gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları ve esnaflara yönelik programları aralıksız olarak devam ediyor. Son olarak Kocaeli genelindeki 81 hemşeri derneğinin katılımıyla Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Sivil Toplum buluşmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu önemli bir etkinliği gerçekleştirdi. Kocaeli’nde faaliyet gösteren 81 hemşeri derneğinin başkan ve yöneticilerinin katıldığı çalıştay, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğünde Darıca Balyonoz Eğitim Kampında gerçekleştirildi. 3 gün süren çalıştayda bir konferans ve STK’ların ele alındığı 3 farklı gündem konusu gerçekleştirildi.

“YEDEP’TE DESTEK 15 MİLYON”

Programın ilk gününde Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, bu şehir için birlikte bir şeyleri yapabilme çabası içerisinde olduklarını belirterek, "Bunun için her zaman yanınızdayız. Büyükşehir Belediyemiz sizlere maddi destek olmak için Kent Konseyi ile birlikte Yerel Destek Programını (YEDEP) başlattı. Bu yıl da YEDEP devam edecek. Pazartesi günü itibariyle başvuru süreci başladı. 5 milyon olan destek 15 Milyon TL’ye çıkarıldı. Geçen sene 113 başvuru yapılmıştı. Bu yıl 5 günde 168 başvuru yapıldı” dedi.

Programda daha sonra Yazar ve Sosyolog Erol Erdoğan, “Türkiye’nin geleceği’’ başlıklı bir konferans gerçekleştirdi.

Erdoğan, “Türkiye'nin 81 ilinden Kocaeli'nde faaliyet gösteren dernek başkanları burada. Burada hitap etmek Türkiye’ye hitap etmek sayılabilir. Türkiye'nin geleceğini 45 dakikada konuşmak çok mümkün değil. Sizlere birkaç ipucu vereceğim. Türkiye'nin geleceğini hangi yöntemlerle konuşabiliriz, hangi araçlarla konuşabiliriz, hangi usullerle konuşabiliriz onu anlatacağım. Bir ülkenin geleceğini konuşmak için o ülkenin nüfusunu ele almalıyız. Bununla birlikte ülkenin idare edildiği sistemi, tarım, aile, millet bilinci, sağlık, gıda, tarım politikaları gibi hemen hemen birçok hususun masaya yatırılması gerekir ki, bir ülkenin geleceğiyle ilgili fikir yürütebilelim. Türkiye dünyada etkin olan bütün uluslararası kuruluşlara üyedir. Bugün en çok konuşulan NATO örneği var. Türkiye, NATO’nun en güçlü ülkelerinden birisidir” ifadesini kullandı.

Konferansın ardından Dr. Emine Yöney’in moderatörlüğünde “İl STK’larının memleketleri ve hemşehrilerine yönelik faaliyetlerine ilişkin tecrübe paylaşımı’’, Mehmet Aslan’ın moderatörlüğünde ‘’İl STK’larının Kocaeli’ye yönelik çalışmaların değerlendirilmesi’’ ve Dr. Emine Yöney’in moderatörlüğünde ‘’Kocaelilik kültürünün önemi ve STK’ların yapabilecekleri’’ başlıklarında 3 oturum gerçekleştirildi. Çalıştaydan çıkarılan sonuç katılımcılarla paylaşıldı.