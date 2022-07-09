Son Dakika

60 yıllık sorun tarih oldu

Yerel 09.07.2022, 10:22
60 yıllık sorun tarih oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 milyon yatırım bedelli Vezirköprü Kunduz İçme Suyu Projesi hizmete girdi.

SAMSUN (İGFA) - 5 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak projenin önemine değinen Başkan Mustafa Demir, “Seçimlerden önce bir hesap yaptık ve 946 mahallenin içme suyu ve grup yollarındaki tüm problemi çözeceğiz diye söz verdik. 3.5 yıl geçti. Samsun'un 17 ilçesinde nerede su sıkıntısı çeken bir mahallemiz varsa anında çözüme kavuşturuyoruz. Bugün de Kunduz'un 60 yıllık problemini çözüme kavuşturduğumuz gündür” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Vezirköprü Kunduz İçme Suyu Projesi'nin hizmete alınması için tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sırbaşmak, Sofular, Habibfakı, Mezrea ve Karadoruk olmak üzere 5 mahallenin daha içme suyu sorununu çözen proje kapsamında 30 kilometre içme suyu hattı, 1 adet 50 metreküp, 2 adet 25 metreküp ve 13 adet 10 metreküp depo ile 1 adet terfi merkezi inşa edildi.

“KAÇ KİLOMETRE İLERİDE OLURSA OLSUN GETİRMEYE SÖZ VERDİK”

Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün Kunduz'un 60 yıllık büyük bir problemini çözüme kavuşturduğumuz bir gün. Bizim 401 mahallemizde su problemi vardı. Geçtiğimiz yıl Vezirköprü’de güzel bir arıtma tesisini hayata geçirdik. Orada yeni bir teknoloji ile memba kalitesinde suyu vatandaşlarımız ile buluşturduk” diyerek şunları söyledi:

“Milletvekilliğim ve yerel seçim döneminde benim gitmediğim mahalle kalmadı. Her gittiğim yerde yol ve su talebi ile karşılaştım. Seçimlerden önce bir hesap yaptık ve 946 mahallenin içme suyu ve grup yollarındaki tüm problemi çözeceğiz diye söz verdik. 3.5 yıl geçti. Samsun'un 17 ilçesinde nerede su sıkıntısı çeken bir mahallemiz varsa anında çözüme kavuşturuyoruz. Su kaynağı kaç kilometre ötede de olsa bulup getirmek için söz verdim. O sözleri de bir bir yerine getiriyoruz. Burada da 24 kilometre ileriden suyu getirdik. 24'de yoksa 40'ta bulsaydık onu da getirecektik. Çünkü suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Taşıma su ile değirmen ne kadar döner. Elhamdülillah bu mübarek bayram arifesinde bu suyun aktığını da burada görmek bize nasip oldu. Kunduz'un yıllardır çektiği çile son buldu ve bu bayramda onlara çifte bayramı yaşattık. Bizim tek derdimiz var. O da sizlere hizmet etmek."

“Sadece içme suyunda değil, yol noktasında da müthiş bir çalışma içerisindeyiz” diyen Başkan Mustafa Demir şöyle devam etti:

“Teşkilatlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla güzel bir performans gösteriyoruz. Türkiye’de sanırım Samsun yatay kalkınmayı en iyi başaran il konumunda. Mahallelerimize yolunu ve suyunu getirdiğimizde elektriği de var, internet sıkıntısı varsa onu da gideririz, şehir merkezine ihtiyacınız kalmayacak. Bunu başarıyoruz. Bütün Samsun’a bu gelişmişliği yaşatıyor ve yaşatacağız.”

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Temmuz 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:45
Yatsı 22:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31