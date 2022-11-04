6 asırlık Ulu Cami geleceğe güvenle taşınacak

Bursa’nın sembol eserlerinden olan ve İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulu Cami’nin geleceğe güvenle taşınması için taşıyıcı sistemleri mercek altına alınıyor.BURSA (İGFA) - Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi’nin adağı olarak 1396 – 1400 yılları arasında yaptırılan ve 600 yılı aşkın süredir kentin sembol değeri olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Ulu Cami, gelecek yüzyıllara hazırlanıyor. Ulu Cami’nin de içinde yer aldığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan kurtaran ve bölgeye nitelikli bir meydan kazandırmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ulu Cami’yi mercek altına alıyor. 1855 depreminde büyük hasar gören, 18 kubbesi çöken Ulu Cami’nin geleceğe güvenle taşınması için ortak akıl devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İnşaat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokolle, Ulu Cami’nin taşıyıcı sistem özellikleri bilimsel çerçevede incelenecek.

Bursa’nın en önemli kent ziynetinin gelecek yüzyıllarda da varlığını sürdürebilmesi adına hazırlanan protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ülkü Kücükkayalar arasında imzalandı. Bursa’nın her köşesinin adeta değerler hazinesi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu değerlerimiz, Bursa’mızı ziyaret eden yerli yabancı tüm turistlerin ilgisine mazhar oluyor. Bu değerlerimizden biri de, Bursa’mızın en önemli sembollerinden biri olan Ulu Cami’dir. Bilindiği gibi Ulu Camii, 1. Beyazıd tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış. Bursa’nın en önemli tarihi miraslarından olan Ulu Camii; yirmi kubbeli yapısı ile Türkiye’deki iç cemaat yeri en geniş camidir. Camimiz, 1855 yılı depreminde büyük hasar görmüş ve on sekiz kubbesi çökmüş. Depremden sonra esaslı bir tamir görerek bu önemli tarihi mirasımız günümüze kadar ulaşmış. Hedefimiz 1400 yılında tamamlanan bu eseri güvenle gelecek nesillere aktarmaktır. Protokol kapsamında; Ulu Camii taşıyıcı sisteminin tespitinin yapılıp, 2018 Türk bina deprem yönetmeliğine uygun analizlerinin değerlendirilmesi için gerekli bilgi, belge, akademik ve teknik destek için bir komisyon kurulacak ve çalışmalar bu komisyon marifetiyle yürütülecek. Proje kapsamında jeoloji-jeofizik çalışmaların mali yükümlülüğünü Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Tabii, vatandaşlarımızın içi rahat olsun; yapılması planlanan analiz çalışmaları, cami içerisinde herhangi bir fiziksel müdahaleye sebep teşkil etmeyecek. Başta da belirttiğim gibi amacımız bu eşsiz tarihi mirasımızın uzun yıllar varlığını devam ettirmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıdır” dedi.