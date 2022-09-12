50 yıllık su krizi çözüldü

ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 50 yıldır su krizi ile boğuşan ve ihtiyacını taşıma suyuyla gideren Haymana ilçesinin Emirler Mahallesi’nin problemini kuyu suyu ile çözdü. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen noktada 120 metre derinliğinde sondaj açılarak, saniyede 15 litre içilebilir, kaliteli su elde edildi.ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara’nın yıllar içinde biriken kronik sorunlarını tek tek gündemine alarak çözen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü, son alarak Haymana ilçesi halkının yüzünü güldürdü.

Mücavir alanın il sınır alanına genişlemesi ile 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanına giren Haymana ilçesi Emirler Mahallesi yaklaşık 50 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. 2015, 2017 ve 2020 yıllarında bölgede 3 kuyu açıldı ancak kuyular mahalleli için yeterli içme suyu sağlayamadı. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar nihayet olumlu sonuç verdi ve belirlenen noktada 120 metre derinliğinde sondaj açılarak saniyede 15 litre içilebilir su sağlandı.

KALİTELİ VE İÇİLEBİLİR NİTELİKTE SU

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kuyudan alınan su numunesinin laboratuvar analiz sonuçlarının kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğunu belirterek, “Kaynağın depoya aktarılması için ivedilikle diğer imalatları yapıyoruz. En kısa sürede Emirler Mahallesi’nin içme suyu mağduriyeti giderilecek” dedi.

“MANSUR BAŞKAN, MUHTARI VE VATANDAŞI DİNLİYOR”

“Bu su sorunu bugünlük, bir yıllık bir dava değil en az 40-50 yılı var” diyen Emirler Mahallesi Muhtarı Hasan Onaran, “Köye giriş yaptığınızda belki de ‘Hiç mi burada ağaç ekilmedi?’ demişsinizdir. Biz bırakın ağaca su bulmayı kendimize bile zor yetiştiriyorduk. Daha önce de kuyu açıldı ancak hiçbiri elverişli değildi. O suları 500 gram orada bir litre orada birleştirip köyü idare ediyorduk. Ama artık sorun had safhaya geldi, çaresizdik. Allah’tan umut kesilmez. Rabbim bizi bu noktaya yönlendirdi. ASKİ’den görevli arkadaşlar geldi sondajı vurduk. Bizim burada beklentimiz ama 2 ama 1 litre suydu ancak çok şükür saniyede 20 litre akış var. Tahliller alındı ve bugün de güzel haber geldi. Vatandaşların hepsi çok mutlular. Mahallede 9-10 kurban kestik sevinçten. Buradan Mansur Başkan’ımıza selamlarımızı iletiyoruz. Mansur Bey’in şöyle bir özelliği var; bugün bir vatandaş da gitse muhtar da yanına gitse o adamı dinliyor. Derdini dinliyor, cevabını veriyor, gereken yerlere talimat veriyor. Talimatlar hızla yerine geliyor. Sayesinde ilk etapta mahallemize 2 kat sıcak asfalt atıldı. Biz bu hizmeti belki rüyamızda görmeyecektik ama görüyoruz” diye konuştu.

Emirler Mahallesi’nin diğer sakinleri ise duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

-Veysel Keleş: “Suyumuz yoktu. 24 saatte ancak yarım saat su akardı. Evde çamaşır, bulaşık makinelerimiz çalışmıyordu. Zaten su aktığında da yukarı mahalleler suyu alamıyordu. Susuzluktan kırılıyorduk. Çamaşırı, bulaşığı toplama suyla yapıyorduk. Şimdi çok şükür makineler çalışacak rahat edeceğiz. Artık evlerin önünde ağaçlar dikilir, yeşilliğimiz olur. Mansur Başkan’ımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

-İsmail Topçu: “Öncelikle Mansur Başkan’a köyümüz adına çok teşekkürler sunuyorum. Bugüne kadar köyümüzde ne yol vardı ne de su. Şimdi asfaltımız da geldi, çok şükür suyumuz da çıktı. Sadece biz değil, köydeki hayvanlar da susuzluktan kırılıyordu. Kimsenin bu kırsal bölgeye bir faydası yoktu ama Mansur Başkan geldi ve tohumu desen, gübresi desen, hepsine çok katkısı oldu. Kendisinden razıyız bundan sonra da Mansur Başkancıyız.”

-Hurşit Bayram: “Yıllardır su sıkıntımız çoktu. Köyümüzde şu an 2 bin büyükbaş, 5 bin de küçükbaş hayvanımız var. Hayvanlarımızı birikme suyla idare ediyorduk. Tankerlere su koyup depoluyoruz, 2-3 gün onu harcıyoruz. Eksiklerimiz çok köyde meyve ağaçları yok. İnanın ki 40 senedir yeşillik nedir bilmeyiz. İnşallah Allah’ın izniyle bu suyla köyümüz canlanacak. Göç edenler köye geri dönecek. Suyun olduğu yerde hayat var çünkü.”

ÇOCUKLARDAN SEVGİ SELİ

Emirler Mahallesi’nin çocuk sakinleri Hüseyin Sıraçbilgiç, Nesip Ünal ve Esat İnci ise su sevincini şu sözlerle aktardı:

“Artık inşallah çamaşır makinelerimiz çalışacak. Mansur Başkan’ımızın ellerinden öpüp, çok teşekkür ediyoruz. Suyumuz geldiği için çok mutluyuz. Artık hayvanlarımıza su verebileceğiz. Biz de istediğimiz kadar kirlenebiliriz artık.”