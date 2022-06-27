50 bin Vanlı kadın tarih ve doğayla buluşuyor

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 50 bin kadını kentin tarihi ve doğasıyla buluşturacak. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Edremit Kocaeli Park’ta düzenlenen programa katılarak, ilk grubu uğurladı.

VAN (İGFA) - Kadın ve aileye yönelik örnek projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadınları için yeni bir sosyal sorumluluk projesi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda 50 bin kadının katılacağı gezi programlarının startı verildi.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Dr. Ozan Balcı, projeyi önemsediklerini belirtti.

Van’ın doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle büyük bir zenginlik olduğunun altını çizen Vali Dr. Ozan Balcı, “Bugün güzel bir etkinlik için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Malumunuz Van doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle büyük bir zenginlik. Özellikle yaz aylarında görülmeye değer birçok doğal güzelliklerimiz var. Ayrıca Van'ın etrafında da çok güzel yerler mevcuttur. Yeni bir proje başlatıyoruz. İnşallah 50 bin kadınımızı, bu gezi programı çerçevesinde Van’ımızın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Bunu Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok güzel ve verimli olacağını düşünüyorum. Van'ımızın doğal, tarihi güzelliklerini görmüş olacaklar. Bir değişiklik olmuş olacak. Bunu çok çok önemsiyorum. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün Büyükşehir çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Bu güzellikleri keşfetmenizi diliyorum. İnşallah kadınlarımız için daha çok güzel işler yapacağız. Hepinizi saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet kalın” dedi.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile kadınlar katıldı.

Konuşmaların ardından geziye katılan kadınlar, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi ve Çatak Kanisipi Şelalesi’ne uğurlandı.