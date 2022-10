"4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" tanıtıldı

Afyonkarahisar'da 7-9 Ekim arasında düzenlenecek "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali"nin lansmanı Vali Yiğitbaşı’nın katılımıyla yapıldı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Programda ilk konuşmayı Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) Başkanı Hamza Kalkan yaptı. Bu yıl büyük bir heyecanla ve özenle hazırlandıkları festivalin, şehrimize hayırlı olmasını ve yoğun katılımla gerçekleşmesini temenni etti.

Afyonkarahisar’a Yakışır Şekilde Kutlayacağız

Festivali Afyonkarahisar’a ve zaferin 100. yılına yakışır şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirten Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: “2019 yılı 31 Ekim tarihi itibariyle Gastronomi Şehri ilan edildikten sonra UNESCO’nun bizden yerine getirmemizi istediği bazı şartlar vardı. 5 yılda yapılması istenen tüm şartları neredeyse 3 yılda tamamladık. Covid 19 salgını sürecinde festivalimizi 2021 yılına ertelemek zorunda kaldık. Geçtiğimiz yıl dünyanın birçok noktasından ünlü şeflerin katıldığı, 15 ülke büyükelçisinin misafir olarak katıldığı Uluslararası ölçekli bir festivali alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Festivali yaparken paydaşlarımızın da desteğini alıyoruz. Afyonkarahisar Valiliğimiz başta olmak üzere Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi festival için bizlere destek oluyorlar. Belediye olarak Gastronomi Birimi kurduk. Böyle bir birim oluşturan tek belediyeyiz. İşte bu yıl ki festivalimizi geniş katılımla, Afyonkarahisar’a, Zaferin 100. Yılına yakışır şekilde kutlayacağız. Gelecek yılın bu yıldan daha yılın olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise konuşmasında Afyonkarahisar’ın tarihi, kültürel, doğal ve gastronomi zenginliklerine dikkat çekerek, festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra söz alan Vali Yiğitbaşı, konuşmada festivalin sloganına dikkat çekerek, muhteşem bir iş ortaya çıkarıldığını söyledi.

Ruhen, Manen Bir Açlık Söz Konusu

UNESCO dan tescil alan Türkiye'de 3, dünyada 49 gastronomi Şehri bulunduğunu hatırlatan Vali Yiğitbaşı: “Festivalin sloganı bizim ayırt edici özelliğimizi, şehrimizin aslında ne kadar çok kıymeti, değeri bir arada barındırdığını gösteren çok özet bir slogan olmuş. Bana ara sıra röportajlarda soruyorlar Afyonkarahisar'ı kısaca anlatabilir misiniz? Diye. Kısaca hangi birini anlatayım diyorum. İç içe geçmiş çok fazla özelliği birikimi potansiyeli olan bir şehir. Konuşmaya başladığınız zaman birçok şeyi ifade etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Mevlevilik kültüründen yansıyan o slogan bir kez daha altını çizerek bu yıl ki tema bağlamında ifade etmek istiyorum. ‘’Bizim mutfağımızda sadece yemek değil insan da pişer.’’ İnsanın pişmesi Kemal'e ermesi olgunlaşması anlamında önemlidir aslında. Bütün dünyanın ihtiyacı olan bir şeyi aslında vurguluyor. Gerçekten altı çizilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Çünkü açlık sadece maddi anlamda bir açlık değildir. Şu an dünyadaki birçok probleme baktığımız zaman ruhen, manen bir açlık söz konusu. insanların karnı doyuyor ama gözü doymuyor ya da ruhu doymuyor. Belki bu yüzden birçok çatışma, birçok negatif olay cereyan ediyor. Kötülüğün bu kadar yükseldiğini görüyoruz” dedi.

Mutfakta Sadece Yemek Pişmiyor, İnsan da Pişiyor

Konuşmasında ailecek yenilen yemeklerin önemine değinen Vali Yiğitbaşı: “Ailece birlikte yemek yemenin ne kadar önemli olduğunu görmüş bulunmaktayız. Geçmişten bu yana ailelerimizin çocuklarımızın iletişim sorunu yaşadığını görüyoruz. Çocuklarımızla nasıl yakınlaşacağımızı, nasıl diyalog kuracağınızı bilemiyoruz. En azından akşam yemeklerini ailecek oturup beraber yiyelim. Ben görevim gereği ailece yemek yemekte şu an zorlanıyorum ama en azından haftada bir gün kahvaltıda ailecek beraber olmaya özen gösteriyoruz. Ailecek birlikte olmak bir masanın etrafında, gastronomi kültürü ile anneyle babayla çocuklarla o masa etrafında oturmanın aileyi birçok bağımlılıktan koruduğunu, insanların depresyona girmesini engellendiğini görüyoruz. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Onun için biz diyoruz ki mutfakta sadece yemek pişmiyor, insan da pişiyor. Aynı zamanda insanı pişmesi Kemal'e ermesi olgunlaşması bizi birbirimize bağlıyor. Bizi sevdiklerimize bağlıyor, muhabbeti yansıtıyor. Bu durum en yakınlarımıza sonra da çevremize yansıyor” ifadelerini kullandı.

Şehrimize Çok Güzel Katkılar Sağlayacak

Festivalin şehre çok büyük katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Vali Yiğitbaşı: “Bu slogan ve şehrimizin özellikleri Mevlevilik kültürünü barındırması, Allah'ın nasip ettiği böylesine verimli bir iklime, birbirinden farklı lezzetlere, yer altı yer üstü zenginliklerine her yerde, her platformda daha da derin bir duyguyla daha da altını çizerek anlatmaya gayret göstereceğiz. Elimizden geldiği kadar festivalde dile getirmeye çalışacağız. Umuyorum bu festival, hem ulusal hem de uluslararası anlamda çok güzel katkılar sağlayacak şehrimize. Bu açıdan hem gelenekselleşmiş olması hem de her yıl bir adım daha ileriye, daha güzele daha coşkuyla kutlanması adına bizleri motive ediyor. Aynı zamanda şehrimizin böyle güzel projelerde yer alması, haberlerde yer alması insanlarımızın gönlüne girmesini de sağlıyor. Bu anlamda ben de bütün paydaşlarımızla beraber tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, STK temsilcileri, aşçılar ve davetliler katıldı.