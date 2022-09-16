4. GastroAntep etkinliklerine görkemli açılış

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında düzenlenecek panel, söyleşi e workshopların açılışları yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep’in mutfağının dünya sahnesine çıktığı festival olan GastroAntep, Festival Park’ta tüm hızıyla sürüyor.

Bu yıl “Sürdürülebilir Dünya için GastroAntep” temasıyla yapılacak festivalin ikinci gününde 9 panel, 12 workshop, 9 söyleşinin başlangıcı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey’in konuşmasıyla yapıldı.

Erdem Güzelbey konuşmasında geçen yıllarda yapılanları anlatıp bu sene festival ana temasından bahsederek, “Küresel ısınma sebebiyle dünyada arz talep dengesizliği oluşmuş durumda. Bu yüzden elimizdeki değerleri, gıdaları, ürünleri en efektif şekilde kullanmak gerekiyor. Gaziantep, dünyanın ilk şehir medeniyetinin oluştuğu bir bölgede. Gaziantep’te bugün ilk yerleşim sürecinden bugüne devam eden ve hala yaşamın sürdürüldüğü 9’uncu şehir. Milattan önce 6 bin yılından beri yaşamın sürdüğü bir şehir. Bu önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Gaziantep ve bölgesi, bu sebeple kültürü, yaşamıyla bunların hepsini kendi bünyesinde bir harman yapmış durumda. Bu harman yapılırken yemeğine, yaşam şekline yansıyor" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde Güzelbey, Gazi şehrin ve Zeugma’nın tarihsel sürecinden bahsetti.

Daha sonra Gaziantep Gastronomisi’ni anlatan “Köprü” kısa filmi açılışa katılanların beğenisine sunuldu. Büyük beğeni toplayan film sonrası Erdem Güzelbey, filmin yapımcısı Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’e plaket verdi.

Açılış konuşmasında katılımcıların yanı sıra Arjantin, Lüksemburg, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Filipinler, Çad, Fildişi Sahili, Filistin, Afganistan, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konsolosu, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.