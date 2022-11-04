39 yıl önce açılan güzergâhta beton yol sevinci

Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra beton yol çalışmalarıyla da yolları modern bir yapıya kavuşturuyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Ortaköy, Aydınlık ve Pelitli Mahallesi grup yolunda çalışma yürüten ekipler 2 km’lik güzergâhta beton yol çalışması başlattı.ORDU (İGFA) - 39 yıl önce açılan Ortaköy, Aydınlık ve Pelitli Mahallesi grup yolu beton yol konforu ile buluşuyor. Uzun yıllardır mahalle sakinlerinin kanayan yarası olan yolun çilesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile son buldu. Vatandaşların heyecanla beklediği 2 km’lik güzergahta hummalı çalışma başlatan ekipler, yolun 600 metrelik kısmını tamamladı. Geride kalan 1.400 km güzergâhın ise hava şartlarının elverişli olması ile birlikte kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

GENEL SEKRETER İNAN: “BU CİVARDAKİ YOL PROBLEMİNİ DE AŞTIK”

Çalışmaları incelemek üzere mahalleye ziyaret gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, yapılan beton yol çalışması ile Aydınlık Mahallesi ve bağlı olduğu güzergâhların yol problemini çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Genel Sekreter İnan konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizdeki altyapı sorunlarını tek tek çözmeye devam ediyoruz. Aydınlık Mahallesi, 17 mahallenin grup yolu bu yol ve Çambaşı Yaylası’na kadar giden bir yol. Burada ekiplerimiz beton yol çalışmalarını yapıyor. Mahalle sakinlerimizde yıllarca çözüm bekleyen yolda yapılan çalışmalardan dolayı oldukça memnun. Burası kent merkezine 30-35 km mesafede. İnşallah bu çalışmamız ile bu civardaki yol problemini de aşmış oluyoruz.”

“UZUN YILLARDIR BU YOLU BEKLİYORDUK”

Uzun yıllardır mahalle sakinlerinin bu hizmeti almak için beklediğini ifade eden Aydınlık Mahallesi Muhtarı İsmail Aydınhan, “İnşallah Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sayesinde yolumuz beton ile buluşacak. Kendilerine şahsım ve milletim adına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle Muhtarı Aydınhan şöyle konuştu:

“Aydınlık Mahallesi Altınordu ilçe merkezine 33 km uzaklıkta. Bu yol açılalı 39 yıl oldu. Vatandaşlarımız uzun yıllardır bu hizmeti bekliyordu. İnşallah Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sayesinde yolumuz beton ile buluşacak. Kendilerini şahsım ve milletim adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yolu görmeyi Allah bize nasip etti.”

Yolun ilk açıldığı günden bu yana konforlu bir yol için hizmet bekleyen mahalle sakinleri ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.