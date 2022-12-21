35. yılını kutlayan MESAM Ata’nın huzurunda

Türkiye’nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği olan MESAM, kuruluşunun 35. Yıldönümünde Anitkabir’e resmi ziyarette bulundu.

ANKARA (İGFA) - MESAM Başkanı Recep Ergül, MESAM Danışmanı Eski Bakan Mustafa Kul, Başkan Yardımcısı Abdülkadir Doğan ve çok sayıda MESAM üyesi bugün saat 11.00 de ellerinde Türk Bayrakları ve MESAM formalarıyla Anıtkabir önünde buluştu.

Başkan Recep Ergül ve heyet önce ATATÜRK mozolesine çelenk bıraktı.

Ardından Başkan Ergül, MESAM Yönetim Kurulu ve 13 bin üyesi adına Anıtkabir özel defterini imzalayarak, şunları söyledi;

" Aziz Atatürk, bizlere armağan ettiğiniz modern Cumhuriyetimizin en önemli sanat kurumlarından biri olan MESAM'ın 35. Kuruluş Yılı anısına, huzurundayız.

"Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir" diyerek, sanata ve sanatçıya verdiğiniz önem için size minnettarız. Biliniz ki Türkiye Cumhuriyetinin sanatçıları, sizden aldığı feyz ile bilim, çağdaşlık ve modernizm yolunda sanatlarını en güçlü şekilde icra etmeye devam etmektedirler.

Tek sorunumuz, ülkemizin kültür ve sanat politikalarının yetersizliği nedeniyle, ait olduğumuz yüce değerleri dünya ile buluşturamamaktır. Fakat bilmenizi isteriz ki, her şeye rağmen Anadolu topraklarının ürettiği zengin müzikal kültürü evrensel boyutlara taşımak boynumuzun borcudur.

Bunu yapacağımızdan kuşkunuz olmasın ve gözünüz arkada kalmasın. Sizi tüm kalbimizle saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şâd olsun.”