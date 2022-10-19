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3,5 yılda ömürlük yatırım

Yerel 19.10.2022, 08:36
3,5 yılda ömürlük yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) 3,5 yılda Korgan ilçesini ömürlük yatırımlara kavuşturdu.ORDU (İGFA) - Ordu'nun 19 ilçesinin tamamında yatırım atağına geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Nüfusun yoğun olduğu ilçe merkezleri ağırlıklı olmak üzere birçok yerleşim noktasında yıllarca birikmiş sorunlara kısa sürede müdahale eden OSKİ, Korgan ilçesinde 3,5 yılda yaptığı yatırımlarla büyük takdir topladı.

52,7 KM İÇME SUYU HATTI, 10,8 KM KANALİZASYON HATTI, 11 GÖLET VE 1 ADET SU ALMA YAPISI

Çalışmalarını 19 ilçede aralıksız sürdüren OSKİ, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçirerek yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren ve gece-gündüz mesai yapan OSKİ ekipleri, geride kalan 3,5 yıl içerisinde Korgan ilçesine 52,7 km içme suyu hattı, 10,8 km kanalizasyon hattı, 1 adet su alma yapısı ve 11 adet gölet yaparak toplam 17 milyon 639 bin TL’lik alt ve üstyapı yatırımları gerçekleştirdi.

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