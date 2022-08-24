32 mahalleye sağlıklı su

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve 3 ilçeye bağlı 32 mahalleye içme suyu sağlayan Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı düzenlenen törenle hizmete alındı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarihi nitelikteki altyapı yatırımlarını şehre kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte 18 ilçede 1 milyon 938 bin metre içme suyu, 185 bin 777 metre kanalizasyon ve 27 bin 876 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 2 milyon metrenin üzerinde bir imalata imza atan TİSKİ Genel Müdürlüğü, bir projeyi daha nihayete erdirdi. 32 mahalleyi ilgilendiren Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı Projesi yapılan törenle devreye alındı.

MUHTARLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ortahisar İlçesine bağlı Karlık Mahallesinde bulunan ana depoda yapılan açılış törenine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak konuşan Karlık Mahalle Muhtarı Halim Demircioğlu, uzun yıllar içme suyu anlamında çok sıkıntı çektiklerini belirterek “Özellikle Temmuz-Eylül arası su bulmakta güçlük çekiyorduk. Bu proje sayesinde bu sorunumuz ortadan kalktı. Bu projenin mimarı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın murat Zorluoğlu ve rakibine teşekkür ediyorum” dedi.

18 İLÇE 708 MAHALLENİN TÜMÜNDE VARIZ

Projenin çok büyük anlam ifade ettiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Muhtarlarımız; bu projeden duydukları memnuniyetleri, onlar için ne anlama geldiğini anlattılar. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımızın ve Milletvekillerimizin büyük destekleri ile 18 ilçemizin 708 mahallesinde çok büyük gayretle çalışıyoruz. Of’ta çok büyük bir arıtma tesisi yapıyoruz. Sürmene Araklı İçme Suyu Hattı ve Arıtma Tesisini geçtiğimiz aylarda hizmete açtık. 500 milyonluk Santa İçme Suyu Projesi de devam ediyor. Akçaabat Ortaköy, Vakfıkebir-Beşikdüzü, Tonya ve Şalpazarı’nda da büyük içme suyu çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında şehrin yüzde 90’ına arıtılmış içme suyu sağlamış olacağız” dedi.

EN BÜYÜK ALTYAPI HAMLESİ DEVAM EDİYOR

Başkan Zorluoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak hakikaten çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Ortahisar Altyapı Projesi tek başına bu şehrin 40 yıldır gördüğü en büyük altyapı yatırımıdır. 565 km içme suyu hattını değiştireceğiz. 300 km’lik kısmını geçtik. Bunun yanında kanalizasyon, yağmursuyu, telekomünikasyon, doğalgazı da kapsayan çok büyük bir altyapı projesi. Ortahisar’ın 50-70 yıl bir daha altyapı ile işi kalmayacak şekilde büyük altyapı projesini devam ettiriyoruz. İnşallah 2023’ün sonunda bu proje büyük oranda tamamlanacak. Şehir artık yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu meselesi ile büyük çapta uğraşmayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak; Otogar, Ganita, İskenderpaşa Otoparkı, Kadınlar Pazarı, Kadın Yaşam Merkezi, Maraş Caddesi, Uzunsokak, Beşirli, Kalkınma, Konaklar’a kadar diğer bir taraftan da çok ciddi üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz.”

CORA: ŞİKAYETLER YÜZDE 70 AZALDI

Yıllara sair bir büyük sorunun giderildiğinin altını çizen AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, “Trabzon gelişiyor, büyüyor, değişiyor. Saha faaliyetlerinde bu yıl su problemi ile ilgili şikayetlerin yüzde 70 oranında azaldığını görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten çok büyük dönüşüm var. Hayrat’tan, Şalpazarı’na kadar TİSKİ’nin büyük çalışmaları, yatırımları var. Biz de bu çalışmalara her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bugün de burada Karakaya İçme Suyu Arıtma Tesisinin yenilenmesi, yeni ishale hattının yapılması, yeni şebekelerin oluşturulması ile beraber şikayetler büyük oranda çözülmüş olacak. Gönül belediyeciliği budur. Değerli Murat Zorluoğlu Başkanımız hakikaten Trabzon’da önemli işleri başarmıştır. Hem altyapı hem üst yapıya aynı anda önemli katkılar sundu. Trabzon şehrinin belki de bundan sonra 100 yılını kurtaracak alt yapı projelerini hayata geçirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUMCU: HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN ÖRNEĞİ

AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu ise, “Büyükşehir Belediyemizin her alanda yapmış olduğu faaliyetler ve projeler bizleri gururlandırmaktadır. Hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz. İnşallah bu yatırımlar daha da hız kazanarak devam edecek ve nice açılışlarda buluşacağız. Trabzon’umuzun daha yaşanabilir, mega projelerle inşallah daha da ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız. 32 mahallenin temiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak, büyük sorunu ortadan kaldıran bu proje tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.