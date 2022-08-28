31 taşınmazı daha ihale ile satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi’nde bulunan toplam 30 konut ve 1 dükkânın satışı için 7-8 Eylül 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak. İhale ile ilgili detaylı bilgiler www.ankara.bel.tr adresinde yer alırken, ihaleler Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV’den de canlı olarak yayınlanacak.ANKARA (İGFA) - Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi gelir sağlamak amacıyla taşınmazlarını satışa çıkarmaya devam ediyor.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi’nde bulunan toplam 30 konut ve 1 dükkânın satışı için 7-8 Eylül 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak.

TOPLAM 31 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR

30 konut ve 1 dükkânın satışa çıkarılacağı ihale için istenen bilgi ve belgeler ise şu şekilde;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgâh Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge.

İstekliler detaylı ihale bilgilerine ise “https://www.ankara.bel.tr/” adresi üzerinden ulaşabilecek.