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31 ilçede 10,8 milyarlık yatırım

Yerel 07.01.2023, 08:10
31 ilçede 10,8 milyarlık yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018 yılından bu yana 31 ilçede 10 milyar 783 milyon lirayı aşkın yatırım yaptıklarını belirtti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında şehre kazandırılan hizmetleri ve çalışmaları basın mensuplarına değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Başkan Altay, göreve geldikleri günden bugüne kadar Konya’yı çok daha güçlü yarınlara taşımayı, sahip oldukları tüm birikimleri diri tutmayı ve şehri bu değerler etrafında ihya etmeyi en önemli öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NA KATKI SAĞLIYORUZ”

Bir yandan Türkiye’nin en büyük dönüşüm projeleriyle Konya’nın kadim ruhunu yeniden keşfettiklerini, bir yandan da vizyon çalışmalarla Konya’yı masmavi ufuklara taşımaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Tarihimizin en büyük ihya projesi olan Darü’l Mülk Projesi, Türbe Önü Kentsel Yenileme Çalışmaları, Millet Bahçesi, Yeni Sanayi Sitesi, Çevre Düzenlemeleri, Akyokuş Kasrı, Sille Cephaneliğinin taşınması gibi önemli projelerle Konya’mızı bambaşka seviyelere kavuşturmanın gayretiyle çalışıyoruz. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla; sadece merkezde değil, tüm ilçelerimizde topyekûn kalkınma hedefiyle bambaşka bir Konya için emek harcıyor; Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZE EN BÜYÜK DESTEĞİ KONYA OLARAK YİNE BİZ VERECEĞİZ İNŞALLAH”

31 ilçedeki tüm vatandaşlarla gönül birliği içerisinde Konya’nın yarınları için çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, “Türkiye’nin en büyük coğrafi alanına sahip şehri olan Konya’mızı; mahalle mahalle, sokak sokak ziyaret ederek her bir hemşehrimizin gönül evine misafir olmayı ihmal etmiyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ilk adımı attığımız bu süreçte, şehrimizi her manada kalkındırmayı başararak, tüm dünyada adından söz ettirecek bir Konya için gayretlerimizi daha da artıracağız. Türkiye Yüzyılında, tüm dünyada yükselen bir güneş gibi parlayacak; ülkemize, en büyük desteği, Konya olarak yine biz vereceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY 2022’DE TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARDAN ÖRNEKLER ANLATTI

Başkan Altay toplantıda 2022 yılında hayata geçirilen ve hali hazırda devam eden; sosyal destek alan 1.108 konuta doğalgaz bağlanmasından 107 yeni otobüse, Büyük Larende Dönüşümünden Alaaddin Caddesi’ndeki binaların dış cephelerinin yenilenmesine, Kanalizasyon Master Projesi’nden ilçelere kazandırılan atık su arıtma tesislerine, Konya’ya kazandırılan spor tesislerinden yaklaşık 7 buçuk milyar liralık Darü’l-Mülk Projesi’ne, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’dan Millet Bahçesi’ne, Konya Yeni Sanayi Sitesi’nden Sille Cephaneliğinin taşınmasına, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nden 31 ilçedeki yol çalışmalarına, 5. İslami Dayanışma Oyunlarından Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na, spordan eğitime, sosyal ve kültür faaliyetlere kadar birçok başlığın yer aldığı hizmeti detaylı şekilde anlattı.

“2018’DEN BU YANA KONYA GENELİNDE 10 MİLYAR 783 MİLYON LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK”

Büyükşehir olarak 2022 yılında 28 ilçede yaptıkları toplam yatırım tutarını 1 milyar 682 milyon lira olarak açıklayan Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 28 ilçemize kazandırdığımız yatırımların toplam tutarı 4 milyar 970 milyon lira oldu. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla göreve geldiğimiz 2018 yılından bugüne kadar ise; 31 ilçemizde 10 milyar 783 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında da Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla tüm bu çalışmaların üzerine koyarak, hizmet standartlarını çok daha üst seviyelere taşıyamaya ve Konya’yı her alanda yıldızı parlayan bir şehir haline getirmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ülke olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılında şahlanışın yankılarına hep birlikte şahit olurken, Konya’mızı bu yüzyılın incisi yapmaya kararlıyız. Yeter ki kalplerimiz birlik ve beraberlik içinde Selçuklu Darü’l Mülkü Konya için atmaya devam etsin. Güçlü bir Konya için her zaman en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Yine yaptığımız çalışmalarda destekçimiz olan Genel Başkan Yardımcımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına, aziz hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Konya’ya hizmet noktasında daima en ön saflarda yer alan, hemşehrimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.”

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