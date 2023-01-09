3 bin 700 çocuğa su tasarrufu eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Eylül ayı itibariyle başladığı su tasarrufu eğitimleri ile 4 ayda 3 bin 700 öğrenciye ulaştı.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi, çocuklara bilinçli su kullanımı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla su tasarrufu eğitimleri vermeye devam ediyor.

Eğitimleri İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ve okullarda gerçekleştiren ESKİ, 4 - 14 yaş grubundaki çocukların suyun önemi, su kaynaklarının korunması, bilinçli su tüketimi, su ayak izi ve su tasarrufu konularında farkındalık kazanmasını sağladı. Okullar da ziyaret edilen öğrencilere “Basit Filtre Deneyi” ile kirli suyun arıtılması, ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisleri’ni ziyaret eden okul gruplarına da çeşmeden akan suyun kaynaktan evlere ulaşana kadar geçirdiği aşamaları gözlemleme imkânı sunuldu. Verilen eğitim sonrasında çocuklara, su tasarrufunu destekleyici görev çizelgeleri ve gelecek nesillerden emanet olan suyun bilinçli tüketimi için çevrelerinde daha aktif olmalarını desteklemek amacıyla, su kahramanı rozetleri hediye edildi.

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, “Geleceğimizin emaneti olan çocuklara su tasarrufu konusunda eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizin temel amacı suyu doğru tüketmek ve bu bilincin erken yaşta kazanılmasını sağlamak. Talepler geldikçe bizler ESKİ olarak çocuklarımıza bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Verilen eğitim sonrasında çocuklara, su tasarrufunu destekleyici görev çizelgeleri ve gelecek nesillerden emanet olan suyun bilinçli tüketimi için çevrelerinde daha aktif olmalarını desteklemek amacıyla, su kahramanı rozetleri hediye edildi.