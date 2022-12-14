2022’de Eskişehir yollarında yoğun çalışma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 2022 yılında kent merkezi ve ilçe kırsalında sorumluluk alanı içerisinde bulunan yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla Eskişehir için yoğun mesaisini sürdürdü.ANKARA (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2022 yılında yaptığı çalışmalarla konforlu ve güvenli yollar için aralıksız görev yaptı.

Ekipler kent merkezinde 2022 yılı iş programı kapsamında planlanan Aşağı Söğütönü- Zincirlikuyu mahalle sınırları içerisinde yetki ve sorumluluk alanında bulunan birbiriyle bağlantılı Söğütönü-Keskin yolu, 1578. cadde, 1587. cadde, 1500. bulvar, Kenter bulvarı olmak üzere 5 farklı cadde ve bulvarda yaklaşık 5 kilometrelik asfalt kaplama yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca yine kent merkezinde Yunus Emre ile Sivrihisar-1 caddeleri kavşağı, Huzur mahallesi, Uçaklar sokak, 75. Yıl mahallesi, 8. cadde de yol yapım ve genişletme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara ek olarak; 2022 yılı iş programı kapsamında yetki ve sorumluluk alanındaki bozulan ve deforme olan bulvar, cadde ve sokaklarda yol bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. (Ulusal Egemenlik bulvarı, Bülent Ecevit bulvarı, Orgeneral Kıvrıkoğlu bulvarı, Bilgeç caddesi, Şehit Yzb. T. Güngör caddesi, Mustafa Özel bulvarı, Atatürk bulvarı)

Ayrıca kent merkezindeki Fevzi Çakmak, Çukurhisar, Satılmışoğlu, Esentepe ve 75. yıl mahallelerinde altyapı kurum ve kuruluşlarına ait kazı çalışmaları sonrasında, ana arterlerin yol bakım-onarım çalışması tamamlanırken, ara sokaklarda ise çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalar sırasında yıl boyunca Odunpazarı ve Tepebaşı İlçeleri merkez mahallelerinde (kent merkezi) 14.650 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak bakım onarım işleri yapılırken, 6 km yol ağında ise alt yapı iyileştirmesi ve BSK asfalt kaplama gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçelerde de birçok farklı noktada iş programı dahilinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Buna göre yıl boyunca Eskişehir genelinde 14 ilçe kırsalında 30.250 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak bakım onarım çalışmaları yürütülürken, 31 km yol ağında alt yapı iyileştirmesi ve BSK asfalt kaplama, 87 km yol ağında ise asfalt sathi kaplama yapıldı. Ayrıca yine 13 ilçe kırsalında ESKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların bakım onarımında kullanılmak üzere 123.500 m² kilit parke taşı desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Eskişehir genelindeki çalışmalara yoğun bir şekilde devam edileceğini kaydettiler.