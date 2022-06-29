200 fotoğrafçı Kütahya'yı fotoğrafladı

Büyük Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu tamamlandı 24 farklı ilden gelen fotoğrafçılar hem Kütahya’yı fotoğrafladı, hem de şehrimizin gönüllü turizm elçisi oldu.KÜTAHYA (İGFA) - 24 farklı şehirden ilimize 200 fotoğraf sanatçısı gelerek, Kütahya merkez ile Altıntaş ve Dumlupınar şehitliklerini fotoğrafladılar.

Festival tadında gerçekleşen Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu 24 Haziran Cuma günü Kütahya Belediyesinde 2 adet sergi ve kortej yürüyüşü ile başladı.

Maraton, Kütahya Belediyesi Konferans salonunda 11 fotoğraf sanatçısının birbirinden güzel fotoğraf sunumları ile devam etti.

200 fotografçı 3 gün boyunca Kütahya’yı fotoğraflayarak, her biri binlerce fotoğrafla Kütahya’nın turizm elçisi oldu.

2 Temmuz'da sonuçların açıklanmasından sonra ödül alan fotoğraflar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sergilenecekler.