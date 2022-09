2. Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşması başladı

Malatya’nın fethinin 921’inci yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte 17-20 Eylül tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri etkinliklerinin açılış programı gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, vatandaşlar katıldı.

Artan, “ Malatya taşıdığı özellikleriyle dünyanın müstesna bir şehridir”

Açılış konuşmalarını yapan ve Malatya ile ilgili tarihi süreci aktaran Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, “ Malatya’mız kurulduğu günden bu yana emsali bulunmayan güzellikleriyle, taşıdığı özellikleriyle dünyanın müstesna bir şehri. Malatya, bilinen yaklaşık 4 bin yıllık tarihi dönemiyle ismi değişmeyen dünyanın ender şehirlerinden birisi. İlk yazılı kaynaklara göre adı Melit olarak tespit edilmiş ve bal diyarı anlamına geliyor. Baldan tatlı meyvelerin, baldan tatlı sözlerin diyarı aynı zamanda. Kendimizi Battalgazi diyarı olarak da kendimizi tanıtıyorduk ve Battalgazi’nin torunları olarak da görüyorduk. Orduzu Arslantepe’de şehrimizin tarihi başladı. Günümüzden yaklaşık 7 bin sene önce bu noktada Malatya adının temelleri atıldı, Malatya şehrinin kökleri ortaya çıktı. Malatya Dar’ül Rifat’tır. Seçkin insanların diyarıdır. Malatya Osmanlılar zamanında yazın aspuzudayız, kışın aşağı şehirde yani eski Malatya’dayız. Aspuzu bizim yazlık şehrimiz. Evliya Çelebi 600 tane dükkân var diyor. Asıl Malatya’da ne varsa aspusuzuda da o var diyor. Malatya envayi çiçeklerin, envayi çeşit ağaçların olduğu yerdir” dedi.

Çınar, “Değerlerimize sahip çıkarak daha da geliştireceğiz”

Malatya’nın yeni bir atılım ve yeni bir dönüşüm aşamasında olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gelecekte şehrimizi çok çok daha iyi yerlere taşıyabilecek bir potansiyele ulaştı. Bu birlik ve beraberliği de sağladık. Bundan sonrada değerlerimize sahip çıkarak daha da geliştireceğiz. Dört gün boyunca etkinlikler ve organizasyon devam edecek. Tarihi anlamda şehrin geliştirilmesi için tarihi eserlerin ön plana çıkarılması ve dışarıdan gelen misafirlerimizle ilimizdeki insanlarımızın bilmesi için birçok etkinlik olacak. Dört gün süresince dolu dolu şehrimizin bu yönü de öne çıkacak. Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizi hep birlikte geliştirerek çok daha iyi yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Gürkan, “ Malatya, dünyada devleti kuran şehrin adıdır”

İnsanlık medeniyetinin başladığı, devlet kurumlarının oluştuğu yerin mirasçıları olduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “2004 yılında bu süreci Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde Kervansaray Buluşmaları olarak başlatmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiğimizde de o süreci devam ettiriyoruz. Geçmişini bilmeyenin gününe ve geleceğine güvenle bakması mümkün değildir. Onun için çocuklarımıza her şeyden önce geçmişlerini öğretmemiz lazım. Tarih tekerrürden ibarettir. Tarihten ibret alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi? 1101’den itibaren bir daha düşman eline geçmeyen Malatya. Biz Malatya’yı tarif ederken; ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri’ diyoruz. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe diye ifade edilir. Medeniyetin başladığı yer Malatya’dır. Bu da UNESCO tarafından tescil edilmiştir. Tescil edilen içerikte, insanlık medeniyeti Malatya’da başlamıştır diyor. İlk devlet hayatı Malatya’da oluşmuştur diyor. İlk bürokrasi hayatı Malatya’da oluşmuştur diyor. İlk tapınakların, saray olgularının oluşması Malatya’da olmuştur diyor. Taş devrinden demir devrine evrilme olgusu Malatya’da yaşamış ve demirin ilk olarak silah, araç gereç olması Malatya’da zuhur etmiştir. Bu anlamda Malatya, dünyada devleti kuran şehrin adıdır. Bulunduğumuz yer, vebali sorumluluğu taşıyacağımız bir yerdir. Aynı zamanda vecahatine yani şerefine talip olacağımız bir yerdir. Biz insanlık medeniyetinin başladığı, devlet kurumlarının oluştuğu yerin mirasçılarıyız.

Anadolu’nun fethi Malatya’da başlamıştır. Hasangazi Sivas’ı fetih sürecinde Darende’de şehit düşmüştür kabri Darende’dedir. Melikgazi Kayseri’dedir. Hüseyingazi Ankara’dadır. Battalgazi’nin kendisi Seyitgazi’dedir. Malatya bu anlamda insanlık tarihi açısından da Türk İslam tarihi açısından da önemli bir şehirdir. Bizlerde bu şehirde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Haklı gurur duymak için bu şehrin geçmişine layık olmak geleceğe hazırlamak için mükellefiyetimizin olduğu bilinciyle, onun idrakiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz.

Bugün, 921’inci yılını kutladığımız fetih günü Malatya için önemlidir. Malatya’nın tarihini hem kendimiz, hem çocuklarımıza hem de gelecek kuşaklara iyi öğretmemiz lazım. Evliya Çelebi Malatya için Dar’ül Rifat kelimesini kullanmıştır. Seçkin insanların yaşadığı diyar diye ifade etmiştir. Yine Peygamber Efendimizin sahabelerinden Abdulvahap Gazi Hazretleri Malatya için himmetli zatların diyarı ifadesinde bulunmuştur. Geçmişimizde atalarımız Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler, Niyazi Mısriler, Somuncu Babalar ilim irfan destanları yazmışlar. Anadolu’yu irşad etmişler. Battalgaziler, Hüseyingaziler, Hüseyingaziler kahramanlık destanları yazmışlardır. Tarihimizde iki ünlü destan vardır, birisi Danışmendname diğer Battalnamedir. İkisi de Malatya’da yazılmıştır. Yine medeniyet destanları da Malatya’da yazılmıştır. O zaman bugün bizler yaşayanlar olarak Malatya’da hizmet destanları, ilim irfan destanları yazmanın bilincinde olmamız gerekir. Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşmalarımızın temel amacı da geçmişimizin öğretisini doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmak ve geçmişimizin bilinciyle geleceğimize emin adımlarla yürümektir. Süreç içerisinde birçok etkinlik yapılacak. Bu etkinliklere herkesin katılmasını istirham ediyorum. Fethimizin 921’inci yılımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçmişimize layık, mazimize layık istikbalde hep birlikte yürümek temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.

Çalık, “ Arslantepe Buluşmaları tarihi öğrenmek adına önemli bir adım”

Arslantepe Buluşmalarının isminin çok güzel olduğunu dile getiren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Vali Hulusi Şahin’e emeklerinden dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “ Toplu tarihleriyle var olur. Şehirler bütün toplumları oluşturan yapılar olarak, mimarisiyle, yollarıyla, nüfusuyla, her alanında yaptığı çalışmalarla kent ve şehir oluşur. Onları ete kemiğe büründüren tarihiyle birlikte, kültürüyle birlikte sanatı icra etmektir. Bu buluşmalardaki en önemli etken ve Arslantepe Buluşmalarının ruhu kentin tarihi öğrenmek adına çok önemli adımlardan bir tanesi. Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşmaları ve bundan önceki programlar şehrin tarihini öğrenmek, uygarlık ve medeniyetimizi öğrenmek adına önemli adımlardan bir tanesi. Arslantepe Höyüğü artık UNESCO kalıcı kültür listesinde. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Şehrimin emini Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize bir kez daha tarih yolcuğunu hatırlattığı için, sanatımızı, tarihimizi, ruhumuzu müzelere gitmeden bir kez daha bize mazimizi hatırlattığı için canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, “ Malatya, Türkiye’ye ve dünyaya yön veren insanların yetiştiği şehirdir”

Malatya’nın geçmişte ve günümüzde önemli bir şehir olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Malatya, 921 yıldır düşman ayağı girmeyen şehirlerimizden birisi ve tarihte de gerçekten yıldız şehirlerimizden, medeniyet şehirlerimizden birisi. Geçmişte de Malatya yıldız ve önemli şehirlerinden biriydi bugünde Türkiye’nin yıldız şehirlerinden birisi. Temizliğiyle, hizmetleriyle, yatırımlarıyla, jeopolitik önemiyle Malatya yıldız şehirlerimizden birisi. Malatya’yı dünyada yıldız şehirlerden birisi haline getirmek için Büyükşehir Belediye Başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle, STK’larımızla, paydaşlarımızla hedefimiz bu olmalı ve mazimize layık bir şekilde yolculuğumuzu devam ettirmemiz lazım. Geleceğe borcumuzda budur. Malatya bugün tarımdan sanayiye doğru bir yolculuğu olan şehir. Onun için gastronomi önemli, turizm önemli. Malatya aynı zamanda tarihinden, mazisinden aldığı güçle Türkiye’ye ve dünyaya yön veren insanların yetiştiği bir şehirdir. Etkinliğe katkılarından dolayı Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Şahin, “ Malatya, antik çağ, orta çağ ve Türk İslam kültürü çok kıymetli şehirdir”

Konuşmasına Arslantepe Höyüğü’ne yaptıkları katkılardan dolayı Roma La Sapienza Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Marcella Frangipane ve Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli’ye teşekkür ederek Malatya Valisi Hulusi Şahin, “ Malatya medeniyetin beşiklerinden bir tanesi. Medeniyet dediğimiz süreç elbette ki Ortadoğu’da ortaya çıktı. Ortadoğu’yu da Fırat Nehri suluyordu. Fırat’ta buradan doğuyor. Bu topraklardan doğarak Basra Körfezine kadar bütün Ortadoğu’yu suluyor. Biz Fırat’ın zaten kaynağındayız dolayısıyla medeniyetin de zaten kaynağındayız bu da tescillenmiş oldu. Aynı zaman biz 921’inci fetih gününü kutluyoruz. Bu topraklar aynı zamanda Türk İslam topraklarıdır. Bin yıldır biz bu topraklara ilimle, irfanla, kültürle bekçilik ediyoruz inşallah bizden sonraki nesillerimizde buna devam edecek, onlara miras bırakacağız. Hem antik çağ, hem orta çağ, hem Türk İslam kültürü çok kıymetli şehir, bir tarım şehri, bir ticaret şehri, hızla sanayi şehri oluyor niçin turizm şehri olmasın. Bu şehrin geçimine, bu şehrin geleceğine turizmi de bu kadar yüksek kültür ve bu kadar yüksek bir hazineyi sunarak niye turizmi de eklemeyelim. Bunun için her şey var, her türlü potansiyelimiz var. Bu çalışmalarda aslında o hedefin parçasıdır. Biz artık turizm şehri olmanın eşiğindeyiz, bunun sırası geldi. Malatya artık turizm pastasından hak ettiği yeri almalıdır. Bu hususta hepimiz elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmalıyız. Malatya’da yaptıklarımız çok değerlidir çok kıymetlidir ama yeterli değildir. Malatya’yı Malatyalılara tanıtmak bir yere kadar ama Malatya’yı Malatya dışındakilere tanıtmamız lazım. Dünyanın her yerin de Malatya’yı tanıtmalıyız ve Malatya’yı artık turizm şehri haline getirmeliyiz” sözlerine yer verdi.