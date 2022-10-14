2 mahalle daha içme suyuna kavuştu

MESKİ, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını her geçen gün artırarak sürdürüyor. Erdemli İlçesi Çiriş ve Üçtepe Mahalleleri’nde yetersiz gelen içme suyu hatlarının, MESKİ tarafından daha büyük çaplı borularla yenilenmesiyle, vatandaşlar kesintisiz içme suyuna kavuştu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli İlçesi Çiriş ve Üçtepe Mahalleleri’nde başlattığı içme suyu hattı çalışmasını tamamladı. Böylelikle Çiriş ve Üçtepe Mahalleleri, yeterli ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

Erdemli İlçesi’ne bağlı Çiriş ve Üçtepe Mahalleleri’nin içme suyu ihtiyacı, Aksıfat Grubu içme suyu hattından sağlanıyordu. Geçmiş yıllarda İl Özel İdaresi tarafından, mahallelere içme suyu temini sağlamak amacıyla yapılan altyapı çalışmalarında kullanılan boruların çapının yetersiz olması ve mahalle nüfusunun aşırı artması nedeniyle, içme suyu temininde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu durumun önüne geçmek için gerekli çalışmaları başlatan MESKİ, Kayacı ve Çiriş Mahalleleri arasına yapılan daha büyük çaplı, yaklaşık 5 bin 300 metre içme suyu hattı ile mahallelerin içme suyu ihtiyacını giderdi. Çalışmayla, vatandaşlara kesintisiz içme suyu temini sağlandı.