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19 ilçe 772 mahallede hizmet yağmuru

Yerel 29.01.2023, 10:20
19 ilçe 772 mahallede hizmet yağmuru

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla kentte yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları takip etmek üzere saha gezisi yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, daire başkanları ve birim amirleri ile Altınordu ilçesi Kumbaşı mahallesinde incelemelerde bulundu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin alt yapıdan üst yapıya şehrin dört bir yanında devam ettirdiği çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yerinde takip ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan’ın öncülüğünde Altınordu ilçesi Kumbaşı mahallesine ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe yatırımlarını inceleyerek vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. Yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtar ve mahalle sakinleri başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

GENEL SEKRETER İNAN: “19 İLÇE 772 MAHALLEYE DOKUNUYORUZ”

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Altınordu ilçesi Kumbaşı mahallesine yapılan yatırımların mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazandığını söyledi.

Genel Sekreter İnan açıklamasında şunları söyledi:

“19 ilçemiz ve 772 mahallemizde birebir hizmetleri yerinde görmek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile tüm ekip arkadaşlarımız sahadayız. Bugün de Altınordu ilçemize bağlı Kumbaşı mahallemizde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ve yakın zamanda planladığı çalışmaları yerinde incelemek ve mahalle sakinlerimiz ile hasbihal etmek üzere buraya geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak yol, kaldırım, sahil düzenlemesi, mezarlık bakım onarımı, alt ve üst yapısı ile mahallemiz adeta kabuk değiştirdi. 772 mahallemiz de olduğu gibi Kumbaşı mahallemizde en iyi hizmetlere layık. Bugün yaptığımız ziyarette mahalle sakinlerimizin memnuniyetini gördük. Yapacağımız diğer yatırımlarla mahallemiz daha da güzel günler görecek. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı mahalle sakinlerimize ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

“YAPILAN YATIRIMLARLA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Genel Sekreter Sait İnan ile birlikte incelemelere katılan mahalle muhtarları ve vatandaşlar ilçelerine, mahallerine yapılan yatırımlardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Mahalle muhtarları Nevin Gül, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mahallelerimizde yapılan yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bu zamana kadar yapılan tüm yatırımlar için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yol, su, kaldırım, alt ve üst yapı, sahil düzenlemeleri hepsi yapıldı. Başkanımızdan ve ekibinden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

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