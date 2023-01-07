1,7 milyon insanı sevindiren açılış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,7 milyonluk bir nüfusu barındıran, 4 ilçeden geçecek, 14,3 km uzunluğundaki, 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 ilçeden geçecek 14,3 km uzunluğundaki 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımını tamamladı. Bölgede ikamet eden 1,7 milyon kişinin ve İstanbulluların yaşamını kolaylaştıracak hattın açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. TBMM CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Tezcan, Yüksel Taşkın, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, eski İBB Başkanları Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de açılışa katılan isimler arasında yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, sırasıyla; İmamoğlu, Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: “İBB BAŞKANLARININ EN ZORLU SINAVI, METRO SINAVIDIR”

“150 Günde 150 Proje” parolasıyla çıktıkları yolculukta, 190’ncı hizmeti, Dudullu-Bostancı metro hattını vatandaşların kullanımına açarak başardıklarını aktaran İmamoğlu, çalışma arkadaşlarına ve yüklenici firmalara teşekkür etti. “Sadece ülkemizin değil, aynı zamanda tüm Avrupa’nın en büyük şehri olan İstanbul’u yöneten büyükşehir belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda oldukları bir sınav vardır” diyen İmamoğlu, “Belediye başkanları, o sınavdan geçemezlerse, diğer bütün derslerden geçmiş olsalar bile, sınıfta kalırlar. İBB başkanlarının en zorlu sınavı, metro sınavıdır. Çünkü dünyadaki bütün büyük şehirlerde olduğu gibi raylı sistemler, İstanbul’un da ulaşım sorunlarının en temel, en acil ve en kalıcı çözümüdür. Metro; medeniyetin, medeni kentlerin başat meselesidir. Ne yazık ki, dünyanın önde gelen pek çok kenti, İstanbul’u bu yarışta, çok yıllar öncedir geride bıraktı. O yüzden, göreve gelir gelmez, tabiri caizse, metro yapmayı, İstanbul için bir onur ve ana hizmet meselesi kabul ettik” ifadelerini kullandı.

“NE DÜNYADAN NE DE AVRUPA’DAN BU KONUDA GERİ KALAMAZDIK”

“Ne dünyadan ne de Avrupa’dan bu konuda geri kalamazdık” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“O yüzden 3,5 yıldır enerjimizin ve odağımızın en az yarısını, raylı sistem inşaatlarına adadık. Elbet görev sürem bittiğinde, İstanbullular benim de metroyla ilgili karnemi çıkaracak. O gün geldiğinde, ben ve ekibim, metro yapımında İstanbul’un yüzünü ağartan yöneticiler olarak anılmak istiyoruz. Tarihe geçmek istiyoruz. İyi anılmak istiyoruz; şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz. İşte bunun için gerçekleştirdiğimiz bu değerli açılış çok önemli. 3,5 yılda, bugünkü açılış dahil, İstanbul’a kazandırdığımız metro hattı uzunluğu 46.2 kilometreye ulaştı. Daha fazlasının imalatına devam ediliyor. Bu 46 kilometrenin tamamını, A’dan Z’ye biz yapmadık. Ama bu 46 kilometreliklik hattın, biz göreve gelmesek açılamaz, hala duran inşaatlara dönüşmüş olurdu. Bu çok açık ve nettir.”

“BEN, O HAK YİYENLERDEN OLMADIM, OLMAYACAĞIM”

Önceki dönem İBB Başkanları Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen ve merhum Kadir Topbaş’a metro hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Sıralamayı anlatmayacağım. Sıralamayı anlatırsam, işin ucu başka yere gider. Bazılarında kilometrelerden bahsederken, bazılarında metrelerle bahsetmek zorunda kalırım, işin o tarafına girmeyeceğim. Çünkü metro işi planlama, finans ve dahası azim, inanç meselesidir. Ne derler biliyorsunuz? ‘Millet yerin altına yapılanı görmez. Altyapı işlerini boş ver, üst yapıya yatırım yap.’ Biz ikisini de bir arada yaptık Allah’a hamdolsun. Her ne kadar eksikleri olursa olsun, bu 46 kilometrelik hatlarda, benden önce emeği geçen tüm başkanlara, o dönemlerin İBB yöneticilerine ve müteahhitlerine de teşekkür etmeyi borç bilirim. Yaşama veda edenlere de bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim. Türkiye’de siyasi rakibe, daha doğrusu her alanda rakibe teşekkür etmek, bir işe emek harcayanların hakkını teslim etmek, ‘Tebrikler ve teşekkürler’ demek, sağ olsun bu iktidar zamanında, tabiri caizse, haram, günah oldu. ‘Aman ona iyi bir şey deme, her şeyi ben yaptım de geçsin gitsin, aman adını ağzına alma, aman teşekkür etme’ demek, AK Parti düsturu oldu. Biliyorsunuz; Ak Partili bir ilçe belediye başkanı, ilçesine yaptığımız hizmet için teşekkür edince, başına gelmedik olay kalmıyor. Ben, o hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım. O yüzden, ağız dolusu ile İstanbul’a hayırlı hizmetlerde bulunmuş herkese ama herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece teşekkür değil, ağız dolusu teşekkür edeceğim. İstanbul'a hayırlı hizmetlerde bulunmuş herkese şükranlarımı sunacağım. Çünkü devlet devamlılıkla ayaktadır. Devletimiz, 2000 yıllık bir kültürle ayaktadır. Bugün birkaç yılı konuşanlar, inanın ki kum tanesi gibidirler tarih içerisinde” dedi.

“‘İSTANBUL İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET…’

“Eskiden beri istatistik bilimini severim” diyen İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ama detayına girip, kalp kırmayacağım. Aslında hayata geçen metrolar ve iş bitirmeleri ile ilgili bu istatiksel verileri size açıklayabilirim ama yapmayacağım. Çünkü derdim ne kimseye nispet yapmak, ne de kendimizi öne çıkarmak. Çünkü İstanbul, hepimizindir. Ben eminim ki; tevazuun ön planda olduğu Altılı Masa’nın bütün liderleri ve burada bulunan üç Sayın Genel Başkanım da benimle aynı fikirdedir. Hizmetin partisi olmaz. ‘Şu parti yaptı, bu parti yaptı, bu partinin projesi’ diye bir kavram asla yoktur. Milletimizin vergilerini, milletimizin seçtiği biz yöneticilerin; en verimli, en ahlaklı, en hesap verebilir şekilde değerlendirme zorunluluğumuz vardır. Devlet insanı olmaktan bahsediyorum. Devletine yakışır, hizmetleri yapabilme ahlakını, erdemini ortaya koyabilme yöneticiliğinden bahsediyorum. Bize milletin verdiği bu görev, bu kadar yalındır, anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez, milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan ne olur biliyor musun? İstanbul'un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin, belki o ahlakın, o sürecin bir parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum: Bu millet, milletimiz bunu sana yaptırmaz. Yap-tır-maz. Milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler; 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran arasındaki süreci hatırlasın. İşte benim bahsettiğim, ‘Gök kubbeyi başınıza yıkmanın’ tasviri budur. Onu başka yere çekmeye çalışanlar, bunu anlatsınlar. Anladığınızı da düşünüyorum. Anladığınızı da hissetmek istiyorum. Artık şunu öğrenecekler: Milletin seçtiğini, ancak millet değiştirir! Kıymetli Genel Başkanlarımın huzurunda haykırıyorum; ‘İstanbul için adalet, Türkiye için adalet…’

“150 GÜNDE 150 DEĞİL, 150 GÜNDE 190 PROJEYLE TAMAMLIYORUZ”

İmamoğlu, konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“150 Günde 150 Proje maratonu kapsamında, bu kadim şehrin her bölgesinde bu zamana kadar 161 noktada, 190 projeyi tamamladık veya temel attık. Bu kapsamda 27 altyapı projesine 9,1 milyar lira; 9 kültürel miras projesine 120 milyon lira; 44 çevre ve kentleşme projesine 2,9 milyar lira; 13 kültür ve sanat projesine 300 milyon lira; 80 sosyal hizmet projesine 3,3 milyar lira; 13 spor ve sağlık projesine 250 milyon lira ve 11 ulaşım projesine 14, 9 milyar lira olmak üzere, toplam 31 milyar lira yatırım yaptık. ‘İstanbul yatırımlarla güçleniyor’ mottosuyla çıktığımız bu yolda, sosyal destek ve yardımları görülmemiş ölçüde artırdık. Yeşil alan yatırımlarına hiç olmadığı kadar hız verdik. Onlarca Kreş de açtık, yurtlar da yaptık. Yerebatan Sarnıcı’nı da tarihi cami ve türbelerimizi de restore ettik. Su baskınlarını önleyen altyapı yatırımlarını da çiftçilerimize destek sunmayı da ihmal etmedik. 3,5 yıldır, ‘150 Günde 150 Proje’ temposuyla çalışıyor, İstanbul’un dört bir yanına hizmet, icraat, çözüm götürüyoruz. Hem tarihimizde görülmemiş ölçekte icraat ve hizmet üretiyoruz hem ortak aklı ve demokratik katılımı sağlıyoruz hem de kalıcı demokratik kurullar ve değerler geliştiriyoruz. İstanbul’dan dünyaya, örnek bir yerel yönetim model inşa ediyoruz. Ne yapıyorsak, herkes için yapıyoruz, hiçbir ayrım yapmadan yapıyoruz. Bu yoğun tempo içerisinde ekiplerimiz, büyük bir motivasyon ve koordinasyonla, sırt sırta çalışarak beklentilerin ötesinde kapasite artırdı. Ve bu nedenle, biraz önce söylediğim gibi, kampanyamızı, 150 günde 150 değil, 150 günde 190 projeyle tamamlıyoruz.”

“DEMOKRASİ KRİZİ ÇIKARANLARA KARŞI,

BÜYÜK BİR HAYSİYET MÜCADELESİ VERECEĞİZ”

Yaptıkları hizmetleri, israftan arınmış bereketli bir bütçeyle gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Göreceksiniz; 2023’te, Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılında, tüm Türkiye’ye bereket gelecek. Bu ülkenin tadını, bereketini kaçıranlar, evlerine geri gidecek. Tek kişinin hükümeti gidecek, yerine milletin hükümeti gelecek. ‘Millet’in hükümeti’, bu ülkeye bolluk, bereket getirecek. ‘Millet’in hükümeti’; hukuk ve adalet, huzur ve kardeşlik getirecek. Bunu, saygıdeğer Genel Başkanlarımızla hep birlikte yapacağız. Hep birlikte, dünyaya ilham kaynağı olacak bir demokrasi mücadelesi vereceğiz. Hepimizin görevleri var. Hep birlikte, dünyaya ilham

kaynağı olacak büyük bir demokrasi mücadelesi vereceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasi krizi çıkaranlara karşı, büyük bir haysiyet mücadelesi vereceğiz, haysiyet mücadelesi. Bu tarihi süreci, bu tarihi dayanışmayı, bu tarihi demokrasi birlikteliğini bize yaşatan değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, değerli İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e, değerli Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve diğer Genel Başkanlarımıza bu tarihi süreci, hepimizi bir arada tuttukları ve farklı anlayışları bir araya getirip bu büyük mücadeleyi sürdürdükleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bizler; insanlarını birleştirmek, sevgi ve hoşgörü ağlarını, kardeşlik bağlarını büyütmek zorundayız. Bizi çok büyük, çok değerli, çok önemli hedefleri ortaya koymamız gereken ikinci yüzyıl bekliyor. Bu duygularla tekrar, bu güzel proje açılışına katıldığınız için teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Dudullu-Bostancı metro hattı, resmen İstanbulluların hizmetine girmiş oldu. Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu, İmamoğlu rehberliğinde Bostancı İstasyonu’ndan Parseller İstasyonu’na kadar yeni hattı deneyimledi.

4 İLÇEDEN GEÇECEK, 1,7 MİLYON VATANDAŞA HİZMET VERECEK

İBB; 4 ilçeden geçecek 14,3 km uzunluğundaki 13 istasyonlu (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İMES, Modoko-Keyap, Dudullu, Huzur, Parseller) Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016’da başladı. Yüzde 55 seviyesine ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizliğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, durmuş metro hatları konusuna öncelik verdi ve finans kaynağı bulma konusuna yoğunlaştı. Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB öz kaynakları devreye sokularak, 2020 yılında tekrar başlatıldı. Metro hattı; Anadolu Yakası’nda, toplamda yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşadığı Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor. Hat ile deniz hatları ve diğer raylı sistem hatlarıyla farklı noktalarda entegrasyon sağlanıyor. Son teknoloji elektro-mekanik sistemle yapılan hat, “Tam Otomatik Sürücüsüz Metro” olarak hizmet verecek ve 90 saniyede bir sefer yapılabilecek. Bostancı – Dudullu arasını 21 dakikaya indirecek metroyla, saatte tek yönde 44 bin 400 yolcu taşınabilecek. İstasyonlarda güvenlik için rayla düşmeyi engelleyici “Tam Boy Peron Ayırıcı Kapılar” kullanıldı. Yatırım kapsamında, Bostancı’da 869, Kozyatağı’nda da 1.962 olmak üzere toplamda 2 bin 831 araçlık yer altı otoparkı yapılıyor.