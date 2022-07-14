15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hain darbe kalkışmasının 6’ncı yıldönümünde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği 15 Temmuz’da Belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının gün boyu yapacakları seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşın rahat ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferi düzenleyecek.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği, daha önceki yıllarda etkinliklerin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan Dağkapı’ya (Ali Gaffar Anadolu Lisesi gerisindeki Ana Durak) kadar ring hattı oluşturdu.

Seferlerine saat 18:00 itibariyle başlayacak ringde, otobüsler yeterli yolcu kapasitesine ulaşınca hareket edecek.

Etkinliklerin sona ereceği 00:30 itibariyle aynı güzergâhtan dönüş seferleri düzenlenecek.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ KURŞUNLU CAMİ MEYDANINDA

Diyarbakır’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi Meydanında yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin kahramanca mücadelesiyle elde ettiği zaferin altıncı yılında Valilik öncülüğünde Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin desteğiyle program düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca belirlenen "Türkiye Aşkına" temasıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince Keçi Burcu’nda saat 18:00’da hain darbe girişiminin anlatıldığı “15 Temmuz” fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.

Keçi Burcu Fuaye alanında gerçekleştirilecek sergide, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinde o gece yaşananların fotoğrafları yer alacak.

Etkinlik, milletin zaferine vurgu yapılması amacıyla saat 18:45’de Keçi Burcu’ndan Kurşunlu (Fatih Paşa) Camii önüne kadar yapılacak yürüyüşüyle devam edecek.

Kurşunlu Camii Meydanı’nda akşam namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak etkinliklerde ise sinevizyon gösterimi ve konserler yer alacak.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 24:00’da yapacağı konuşmanın ardından okunacak sela ve dualarla sona erecek.