15 Temmuz şehidinin kabrine giden yol betonlandı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen Sedat Kaplan’ın Oymalı Mahallesi’nde bulunan kabrine giden yol, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından betonlandı. Uzun yıllar stabilize şekilde kalan yolun betonlanması talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından son durumu yerinde gördü.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi Muhtarı Veysel Arslan’ın talebi üzerine, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen Sedat Kaplan’ın kabrine giden yolun betonlanması talimatını vermişti. Uzun yıllar stabilize şekilde kalan yolun betonlama çalışması, Başkan Zorluoğlu’nun talimatının ardından kısa sürede tamamlandı. Başkan Zorluoğlu, yolun son durumunu yerinde görmek için bugün Oymalı Mahallesi’ni ziyaret etti. Çalışmalardan memnun kalan Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Abdulkadir Özdemir, Oymalı Mahallesi Muhtarı Veysel Arslan ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

ŞEHİT KAPLAN’IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

İncelemelerinin ardından 15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan’ın kabrini ziyaret ederek dua okuyan Başkan Zorluoğlu, “Kutsal vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

MUHTARDAN BAŞKAN ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Oymalı Mahallesi Muhtarı Veysel Arslan, taleplerinin ardından yolun çok kısa sürede tamamlandığını belirterek, “Trabzon’a dışarıdan da gelen çok sayıda misafirimiz, 15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan’ın kabrini ziyaret etmek istemektedir. Yapılan beton çalışmasının ardından ulaşım daha kolay hale geldi. Bu yol, aynı zamanda dört mahalleye de hizmet vermektedir. Göreve geldiği günden itibaren il, ilçe ve mahalle ayrımı yapmaksızın Trabzon’umuza nadide hizmetlerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’na şahsım ve temsil ettiğim Oymalı Mahallesi sakinleri adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

İncelemeler sırasında Başkan Zorluoğlu ile sohbet eden mahalle sakinleri de, “Yıllardır stabilize olan yolun talimatlarınız sonucu betonlanmasından memnuniyet duymaktayız. Betonlanan yolun son halini görmek için mahallemize gelmeniz de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Gösterdiğiniz yakın ilgi nedeniyle size ve ekibinize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.