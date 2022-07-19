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1,5 milyarlık yatırım! Erdek Körfezi’nde kirlilik sona erecek

Yerel 19.07.2022, 07:55
1,5 milyarlık yatırım! Erdek Körfezi’nde kirlilik sona erecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, son 3 yılda gerçekleştirdiği 1 milyar 500 milyon liralık yatırımla; kronikleşen su kesintilerinin önüne geçti, kontrolsüz atık su deşarjlarını önledi, şehrin her noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği önemli alt yapı ve çevre yatırımlarıyla şehrin çehresini değiştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda şehirde büyük yatırımlara imza atan BASKİ, çalışmalarına son sürat devam ederek her geçen gün suyun daha iyi yönetildiği bir şehir haline geliyor. Son 3 yılda 1 milyar 500 milyon TL’lik yatırım yapan BASKİ tarafından hayata geçirilen projelerle; Balıkesir’de kronikleşen su kesintilerinin önüne geçildi, Marmara Denizi’ne yapılan derin deşarjlar engellendi, şehrin her noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlandı, kronikleşen sorunlar çözüme kavuşturuldu.

ARITMA TESİSLERİNİN KAPASİTESİ ARTIYOR

2019 yılına kadar 1 milyon 180 bin kişi kapasiteli 24 atık su arıtma tesisiyle hizmet veren BASKİ; son 3 yılda 1 milyon 317 bin kişi kapasiteli 32 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet sunar hale geldi. Bu süreçte faaliyete alınan; Kepsut, Susurluk, Sındırgı, Savaştepe, Havran, İvrindi Gökçeyazı ve Marmara (Merkez-Çınarlı) tesislerinin tamamlanmasıyla, atık su arıtma tesislerinin kapasitesi günlük 238 bin 275 metreküpe yükseldi.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN HATLAR YENİLENİYOR

Eski ve ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar ve evsel atık su deşarjlarından dolayı oluşan çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla BASKİ, son 3 yılda toplamda 601 bin metre kanalizasyon şebeke hattı yapımını tamamladı. Ayrıca yine son 3 yılda merkez ve ilçelerde toplamda; 1 milyon 320 bin 340 metre içme suyu şebeke hattı, 41 adet 14 bin 680 metreküplük yeni içme suyu deposunu şehre kazandıran BASKİ; 194 adet depo bakım onarım çalışması yaptı ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla saniyede 1000 litre suya ulaşarak toplamda 33 bin 929 metrelik içme suyu sondaj çalışmasını tamamladı.

İVRİNDİ’DE ÇALIŞMALAR SONA YAKLAŞTI

14 bin 292 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Balıkesir’in her köşesine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırma gayesiyle titizlikle çalışmalarına devam eden BASKİ; Marmara İlçesi Çınarlı Mahallesi’nde 400 metreküplük ve Asmalı Mahallesi’nde 200 metreküplük içme suyu deposu imalatlarının yüzde 95’ini tamamladı. Hem sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hem de sağlam bir altyapı hizmeti sunmak için İvrindi İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı yapımına devam eden BASKİ; 1972 yılında yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon ile içme suyu hatlarını yeniliyor. Projenin yüzde 95’ini tamamlayan ekipler proje kapsamında; 42 bin metre içme suyu hattı, 39 bin 140 metre kanalizasyon hattı, 2 bin 548 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 83 bin 688 metre şebeke hattı rehabilite etti. Ayrıca Gömeç genelinde; içme suyu hatlarında sık sık arızalar meydana gelmesi ve su kesintisi yaşanması sebebiyle BASKİ’nin yapımını başlattığı İçme Suyu İletim Hattı 1. Etap inşaatı kapsamında; 6 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı tamamlandı, çalışmalar en kısa zamanda sonlandırılacak.

BANDIRMA’YA 356 MİLYON 452 BİN LİRALIK YATIRIM

Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı Marmara Denizindeki kirliliği önleyecek ‘Bandırma Entegre Su Projesi’ni hayata geçiren BASKİ, ilçede derin deşarjı ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda; Bandırma Körfezi’ni daha sağlıklı bir hale getirecek Bandırma Entegre Su Projesi Paket 1 Atık Su Arıtma Tesisi ve aynı zamanda sağlıklı içme suyunu kesintisiz olarak tüm vatandaşlara sağlamak amacıyla “Bandırma Entegre Su Projesi Paket 2 İçme Suyu ve Atık Su Hatları” çalışmaları hızla devam ediyor.  BASKİ, Bandırma Entegre Su Projesi kapsamında ilçeye toplam 356 milyon 452 bin liralık yatırım yapıyor.

ERDEK KÖRFEZİ’NDE KİRLİLİK SONA ERECEK

Yıllardır derin deniz deşarjı yöntemiyle atıkların bırakıldığı Erdek Körfezi’ndeki kirliliği önlemek ve evsel atık su ile kanalizasyon atıklarının sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla BASKİ; ilçedeki kanalizasyon altyapı eksikliklerini ve kaçakları gidererek atık su sorununa çözüm getiriyor. “Erdek İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Erdek İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi çalışmaları kapsamında Erdek’e, 77 milyon 894 bin lira yatırım yapılıyor.

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