15 kilometrelik yol 4 kilometreye düştü

Mersin Erdemli'de 15 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu 4 kilometreye düşürüldü.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar ile hem vatandaşların yaşam kalitesini hem de ürettikleri ürünlerin değerini yükseltmeye devam ediyor. Hizmetlerini sorumluluk alanı içerisine hapsetmeyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek onların daha iyi bir yaşam sürmesine destek oluyor.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesine bağlı Çamlı ve Karahıdırlı Mahallesi sakinlerinden gelen yollarının yapılması talebini kısa sürede işleme aldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım ve Muhtarlık İşleri Dairelerinin koordineli yürüttükleri çalışma ile 15 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu 4 kilometreye düşürüldü.

15 kilometrelik bağlantı yolu 4 kilometreye düşürüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Erdemli Yol Asfalt Şube Sorumlusu Emrah Erdoğan, çalışma hakkında bilgi vererek, “Çamlı Mahallesi ve Karadır Mahallelerini birbirine bağlayan ara yolun 2022 yılında asfaltlamasını yaptık. Vatandaşın talebi ve başkanımızın onayı doğrultusunda 3.5 kilometre uzunluğunda ve yol ağımızda olmayan bir yolun asfaltını yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Çamlı Mahallesi’nden Karahıdırlı Mahallesi’ne vatandaşlar gidip gelmek için 15 kilometrelik bir mesafe kat ediyorlardı. Bu yolu yaparak bu mesafeyi 4 kilometreye düşürdük. Hem yakıt hem zaman tasarrufu açısından güzel bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Muhtar Demirşen: “Toplantıda lafını etmiştik, 1 gün sonra hemen yaptı”

Karahıdırlı Mahalle Muhtarı Recep Demirşen, konuyla ilgili sorunlarını geçtiğimiz yıl mahallelerini ziyaret eden Başkan Vahap Seçer’e ilettiklerini ve hemen akabinde çalışmaların başlatıldığını belirterek, “Bu yolu biz o kadar çabuk yapacağını tahmin etmiyorduk. Geçen yıl söyledik hemen akabinde yaptı. Bu yol çok berbattı, bu aranın en berbat yollarından biriydi. Aynı zamanda iki köyün bağlantı yolu olarak da kullanılıyor. Eskiden bizim köyden Çamlı Mahallesi’nin vatandaşı hiç gitmezdi. Çünkü bu yoldan geçilmezdi, o kadar berbattı. Şu anda bahçeye limon kesmek için artık hep bu yolu kullanıyorlar. Gerçekten dünya kurulalı beri diyeyim bu yol hep gündeme gelirdi, biz 50 yaşına geldik, hiç yapılmazdı, en sonunda 1 yıl önce toplantıda lafını etmiştik bir gün sonra kendisi hemen yaptı” diye konuştu.

“Masraf azaldı, yakıt azaldı”

Yapılan yol ile hayatlarında birçok noktanın değiştiğini söyleyen Çamlı Mahallesi sakinlerinden Osman Döner ise öncesinde sadece traktörlerin kullanabildiği yolun şimdilerde her araç için kullanılabilir olduğunu söyleyerek, “Yapılan hizmetten dolayı memnunuz. Her şey değişti. Önceden doğru dürüst gidip gelemezdik bu yoldan ama şimdi yukarıdan bırakıyorum arabayı, alabildiğine kadar çalıştırmadan geliyorum. Burada da bir bırakıyorum köyün içine iniyorum. Daha önce böyle bir şey yapılmadı. Masraf azaldı, yakıt azaldı” dedi.

“Ektiğimizin, biçtiğimizin keyfini almaya başladık buralarda”

Asfalt çalışması öncesinde söz konusu bölgede yaya olarak yürümenin bile zorlu olduğunu dile getiren Çamlı Mahallesi’nden Cafer Özmen ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Şimdi istediğimiz şekilde ulaşımımız kolaylaştı. Bu arazilerin kullanımı daha da kolaylaştı. Önceleri buralara hayvanlarla gidilir gelirdi. Ama şimdi herkes vasıtasıyla geliyor, ekiyor, biçiyor. Daha da kolaylaştı. Ektiğimizin biçtiğimizin keyfini almaya başladık buralarda” ifadelerini kullandı.