1050 Konutlar düğümü çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, adeta yılan hikayesine dönen 1050 Konutlar kentsel dönüşümünde düğümü ‘yeni imar planı ile’ çözüyor. Alandaki 2 bin 290 konutun hak sahibinden yüzde 90’ına ulaşan Büyükşehir Belediyesi, planlarla ilgili olarak katılımcıların da yüzde 96’sından olumlu görüş aldı. Bölgedeki bini aşkın hak sahibiyle bir araya gelip planın detaylarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hak sahiplerinin yoğun teveccühü bize büyük moral verdi” dedi.BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’yı ‘güvenli ve konforlu konutlarla’ geleceğe taşımak amacıyla kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ve Yiğitler dönüşümlerinin ardından, Bursa’da adeta yılan hikayesine dönen 1050 Konutlar kentsel dönüşümünde de önemli mesafe kat etti.

Dönüşüm girişimleri

Hatırlanacağı üzere; Akpınar Mahallesi’nde 42 hektar alanda 1980’li yıllarda yapılan ve 2 bin 290 konuttan oluşan 1050 Konutlar bölgesi, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmişti. Fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlayan, muhtemel depremde can ve mal güvenliği açısından büyük risk oluşturan bölgenin dönüşümü için 2013 yılında Büyükşehir tarafından proje hazırlanmış ancak proje ‘bölge halkı tarafından’ kabul görmemişti. Yine 2017–2020 yılları arasında özel teşebbüs ve bir kısım STK’lar tarafından alternatif projeler üretilmiş fakat bu projeler ‘mevzuatın izin vermediği birçok ilave kullanımın önerilmesi veya hazine mülkiyetlerinin yok sayılması gibi nedenlerle’ uygulanamamıştı. Yine 2020 yılına devreye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girmiş, zemin+5 kat olarak tasarlanan projede ‘o zaman için’ hak sahiplerine 130 bin TL borçlanma ile kira yardımları teklifi sunulmuştu. Bu proje de kabul görmeyince, Bakanlık devreden çıkmıştı.

Çözüm Büyükşehir’den

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeden çekilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi ‘en uygun yöntemle dönüşümün sağlanmasına imkan tanıyacak’ imar planı için çalışmalara başladı. Mümkün olan en kolay yöntemle mümkün olan en kısa zamanda dönüşümün sağlanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde planları revize etti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkânına sahip olurken; yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı. Böylelikle, vatandaşlara ‘bir müteahhitle rahatlıkla anlaşma yapılabilecek’ imkan sağlandı. Yeşil alanlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve mevcut yollar da ‘olduğu gibi’ korundu.

Yüzde 96 onay aldı

Mevcut dokuya zarar vermeden, sosyal alanların aynı şekilde kullanımına uygun yeni imar planı, kapı kapı dolaşılıp hak sahiplerine anlatıldı. Ankette 229 bloktaki 2 bin 290 hanenin yüzde 90’ına ulaşıldı ve ankete katılanların yüzde 96’sı olumlu görüş verdi. Yıllardır kangren haline gelen konunun çözümü için önemli mesafe alınırken; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, söz konusu planlar Büyükşehir Meclisi’ne gelmeden önce bölgedeki hak sahipleriyle bir araya gelip, detayları vatandaşlarla paylaştı.

“Bize moral verdi”

Akpınar Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanında yapılan toplantıya, bini aşkın hak sahibi katıldı. 1050 Konutlar dönüşümünde bugüne kadar yaşanan süreci hak sahipleriyle paylaşan Başkan Aktaş, bölgeyi dayanıklı ve konforlu konutlara kavuşturacak, vatandaşlara da en cazip şekilde konut sahibi olma fırsatını sunacak yeni planlamayı anlattı. Vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevaplayan Başkan Aktaş, “Burası ‘tabir yerinde ise’ Bursa'daki yılan hikayelerinden bir tanesi... Bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapılmış fakat halk tarafından kabul görmemişti. Şimdi kendimize özgü ve çok fazla kat artırmadan bir çalışma yaptık. Daire daire gezerek, hak sahiplerinin yüzde 90’ına ulaştık ve bunun da yüzde 96'sından onay aldık. Meclise gelmeden önce, planın detaylarını halkımızla istişare ettik. Geniş katılımlı toplantı ve halkımızın teveccühü bize moral verdi. İnşallah, Hanlar Bölgesi gibi başarılamayan bir sorunun daha çözüleceğine yürekten inanıyorum. Tüm katılımcılara, muhtarlarımıza ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.