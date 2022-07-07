10 mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor

Manavgat’ta sorunsuz içme suyu hizmeti için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarılar Mahallesi ile birlikte 10 mahallede içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Manavgat ilçesinin en büyük mahallesi olan Sarılar başta olmak üzere 10 mahallede yaşanan su sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından çözülüyor. “Manavgat Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu Şebeke ve Tesisleri Yapım İşi” tamamlandığında abone hatları, içme suyu ve şebeke hatlarında yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşmuş olacak.

Sözleşme bedeli 45 milyon TL olan proje ile Sarılar’a toplam 85 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeniyor. Proje, bu yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşlara daha sağlıklı, kaliteli bir içme suyu sağlanmış olacak. Şebeke imalatı için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bir yandan da tamamlanan hatların parke ve asfalt imalat çalışmaları devam ediyor. ASAT ekiplerinin çalışmaları kapsamında Sarılar Mahallesi’nde yaşanan arıza ve basınç sorunu da çözüme kavuşacak.