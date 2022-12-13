10 köy bu yolla birbirine bağlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarımsal üretimin yoğun yapıldığı bölgelerde ulaşım kalitesini arttırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus kent merkezinde yer alan Şahin Mahallesi’nden başlayarak, sahile yakın bölgede bulunan Kulak Mahallesi’ne kadar uzanan 19 kilometre uzunluğundaki yolda, çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan ve bölgede ‘set yolu’ olarak adlandırılan yol güzergahında, önce zemin iyileştirme faaliyetini yerine getiren yol yapım ekipleri, ardından kombi araçlar vasıtasıyla çift kat sathi asfalt serim işlemi uyguladı.

Şahin Mahallesi’nden başlayarak, ovada yer alan Mantaş, Yeniçay, Aliağa, Hasanağa, Özel Bahşiş ve Kulak Mahalleleri’nde yaşayan vatandaşların geçiş yaptığı yolu, bölgeye sıklıkla gelen amatör balıkçılar da kullanıyor.

Muhtar Aydın: “Başkanımız çiftçilerin sorunlarını yakından biliyor”

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, set yolunun özellikle çiftçiler için önem arz ettiğine dikkat çekerek, “Bu yol, Şahin Mahallesi’nden başlayıp denize kadar giden bir yol. Sebzelerini meyvelerini götürürken bu yolda bozuluyor, zarar görüyor diye çiftçilerimizin yoğun bir talebi vardı. Çiftçilerimizin bu talebini Vahap Seçer Başkanımıza ilettik. Başkanımız da çiftçilere dost, onların sorunlarını yakından biliyor. Biz de çiftçilerimiz adına Başkanımıza bu çalışmalarından dolayı, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtar Şen: “Yolun yapımından dolayı memnunuz”

Kulak Mahallesi Muhtarı Necati Şen de, D-400 karayoluna kadar uzanan yolun yapımından dolayı memnun olduklarını kaydederek, “Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ederim. Grup yolunun D-400’e bağlanan kısmı çiftçilerimizin kullandığı bir yoldur. Çiftçilerimiz için çok iyi bir yol olmuştur” dedi.

Muhtar Başböyük: “Daha önce böyle sıcak asfalt görmedik”

Grup yolunun yapılmasının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde mahalle içerisinde de Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalışmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydeden Mantaş Mahallesi Muhtarı Yusuf Başböyük, “Köyümüzün ana yolu; 10 köyü bağlayan yolumuzun sıcak asfalt yapımı bitti. 10 köyü bağlayan yolumuz 10 numara oldu. Köyümüzün insanları yaşlı. ‘Daha önce böyle sıcak asfalt görmedik’ dediler. Set yolumuz aynı şekilde, çok berbattı. Vahap Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Biz onunla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.