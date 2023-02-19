10 günde 100 bin kişilik yemek dağıtıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçe belediyesinin Hatay’daki aşevinde 10 günde 100 bin kişilik yemek dağıtıldı.KOCAELİ (İGFA)- Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından İzmit Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedeler için kurulan aşevi, hizmete başladığı 10 günlük süreçte bölgeye can suyu oldu.
Yaşanan deprem felaketinin ardından İzmit Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedeler için kurulan aşevinde, hizmete başlanılan 10 günlük süreçte 100 bin kişilik yemek dağıtıldı.
İhtiyaç dahilinde Hatay’ın Defne ilçesinde 150 çadırlık alanda mutfak kuran İzmit Belediyesi'nin aşevi ekipleri, her gün depremzedelere üç öğün olmak üzere 10 bin kişilik sıcak yemek çıkardığını belirten yetkililer, yaraları sarmaya çalışan depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerinin sözünü verdi.
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|22
|25
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|22
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|16
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|17
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|O
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|20
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|21
|45
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|39
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|20
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|21
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|21
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|17
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|21
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|P
|1. Barcelona
|20
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|2. Real Madrid
|20
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|20
|39
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