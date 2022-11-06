1. Uluslararası Tarsus Festivali'nde coşku

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Kleopatra Yılı’ temasıyla ilki gerçekleştirilen ‘1. Uluslararası Tarsus Festivali’nin ikinci gününde festivalin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Seçer, “Festivallerin amacı bu; bir olmak, bir arada olmak, gönül gönüle olmak, kardeş olmak, kardeşçe olmak” dedi.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer ilk olarak Tarsus Müzesi’nde Masterchef Mehmet Yalçınkaya ve Doğan Akdoğan’ın ‘Mutfakta Sıfır Atık Talk Show’unu dinledi. Ardından Yarenlik Alanı’na geçen Başkan Seçer, hem esnafla sohbet etti, hem de farklı ülkelerden gelen toplulukların gösterilerini Tarsuslular ile birlikte izledi. Gittiği her noktada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Seçer, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla da selamlaşıp, sohbet etti. Festivalde 27 ülkeden 348 katılımcı yer alıyor. Tarsus Kültür Parkı’nı da gezen Başkan Seçer, orada kurulan stantları da ziyaret etti.

Kortej Yürüyüşü ilçeye renk kattı

Başkan Seçer, Klepotra Kapısı’ndan başlayan ve coşkulu bir şekilde gerçekleşen Kortej Yürüyüşü’ne katıldıktan sonra da, Cumhuriyet Alanı’nda Festival Açılışı’nı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde birbirinden eğlenceli müziklerle gerçekleştirilen Kortej Yürüyüşü ile festival havası tüm Tarsus’u sardı. Hem yürüyüşe katılan vatandaşlar, hem de evlerinin balkonlarından, pencerelerinden kortej coşkusuna ortak olan vatandaşlar festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Korteje katılan vatandaşlar Cumhuriyet Alanı’nda İzmir Marşı ile karşılandı ve dans gösterilerinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Seçer: “Festivallerin amacı bir arada olmak ve kardeşlik duyguları içinde eğlenmektir”

Festivallerin amacının bir arada olmak ve kardeşlik duyguları içinde eğlenmek olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Vatandaşlarımız huzur, barış, kardeşlik istiyor. Festivalimiz dün başladı ama, dün üzüntüyle uyandık. Bir şehidimiz vardı. Eğitim sırasında kaza sonucu kaybettiğimiz Mersin'de ikamet eden bir şehidimiz vardı. Dün onun yası vardı, onun cenazesi vardı. Şehidimize, tüm şehitlerimize, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürkümüze Allah'tan rahmet diliyorum, onların önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

Festivalin Tarsus’a renk ve hareketlilik kattığını, tüm gün festival alanında olduğunu ve etkinliklerin dolu dolu geçtiğini ifade eden Başkan Seçer, “Festival olanca güzelliğiyle, hızıyla, rengiyle, kalabalığıyla devam ediyor. Asıl zenginlik sizlersiniz. Bugün Tarsus sokakları doluydu. Ben de sabahtan bu yana buradaydım. Çok güzel etkinlikler, 27 ülkeden dans toplulukları var, halk dansları toplulukları, folklor ekipleri var. Dünyada kardeşçe yaşamak ne kadar güzel. Herkesin kendi folkloru var, kendi müziği var, kendi dansları var. O güzellikleri Tarsus topraklarında bizlere yansıttılar” dedi.

Başkan Seçer, düzenledikleri festivallerde amaçlarının insanların kaynaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Bu festivallerin en büyük özelliği kentimizi tanıtmak. Dünyanın her yerinden buraya konuklarımız gelsin. Bakın 27 ülkeden konuklarımız var. Tarsus sokaklarını geziyorlar, Tarsus'un esnafından alışveriş ediyorlar, lokantalarında yemek yiyorlar, buraya bir güzellik, sevgi ve enerji katıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İnsanların bölünmesini, ayrışmasını istemiyor, böyle bir siyaset dilini de reddediyoruz”

Konser alanını dolduran gençlere seslenen Başkan Seçer, “Sizlere güzel şeyler söyleyenlerle, sizlere kardeşçe yaklaşanlarla, etnik ayrım yapmayanlarla, din, dil, ırk ayrımı, siyasi ayrımcılık yapmayanlarla beraber yürüyün. Ne çekiyorsa bu memleket ayrımcılıktan çekiyor. Ülkemizde kavga istemiyoruz. İnsanların ayrışmasını, bölünmesini istemiyoruz. Böyle bir siyaset dilini de reddediyoruz, olmaz olsun bu siyaset” diye konuştu.

Festivallerin en güzel özelliğinin siyasi ve etnik ayrım gözetmeksizin tüm insanların bir arada olması olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Burada dostça bir aradasınız. Hep bunu koruyacağız. Birliğimizi koruyacağız, kardeşliğimizi koruyacağız. Barış hukukunu geliştireceğiz. Bunu Türkiye'ye yansıtacağız. Türkiyemizi dünyada rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. 1.5 yıl sonra seçim sandığına giderken, alnımız ak başımız dik bir şekilde karşınıza çıkabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Biz sizlerin içindeyiz, sizlerin yanındayız. Sizler bizim kalbimizdesiniz.”

Kendisine oy vermiş vermemiş herkesin Belediye Başkanı olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulayan Başkan Seçer, “Biz insanları buluşturacağız, kaynaştıracağız. Hep bir aradayız, kardeşçe. Bizler sizin için çalışıyoruz. İlimin peşinden gideceğiz. Çocuklarımızı, kadınlarımızı çok seviyoruz. Kadınlarımızın yanında, onların destekçisiyiz” diye konuştu.

Festival kortejinde coşku seli yaşandı

Ailesi ile birlikte korteje katılıp konseri izlemeye gelen Seda Atağ, “İyi ki Vahap Başkanımız böyle bir etkinliği düzenledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Konserlerimiz gerçekleşti. Söyleşiler oldu. Esnaflarımız kazandı. Tüm Tarsus halkı sokağa döküldü. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Umarım devamı gelir. İlçemizde kültür ve sanat her beraber oldu” diye konuştu.

Festival kortejine katılan vatandaşlardan Sefa Şan, “Tarsus’la ilgili çok güzel şeyler yapılıyor. Hele hele Başkanımız Vahap Seçer, Tarsus için şu ana kadar olmamış güzellikleri yaratmaya çalışıyor. Tarsus’ta çok büyük bir canlılık var. Tarsus hem Türkiye’ye, hem Avrupa’ya tanıtılıyor. Başkanımız Vahap Seçer Tarsus için çok güzellikler yapıyor” dedi.

Üniversiteye hazırlanan Tarsuslu Bengü Karaca, “Sürekli böyle etkinlikler olmasını çok isteriz. Sabahtan beri arkadaşlarımızla birlikte çok eğleniyoruz. Farklı ülkelerden insanların gelmesi, dansları bizi çok etkiledi. Hepsi ayrı bir hava kattı. Tarsus’u daha önce böyle görmemiştim. Sürekli böyle olması çok iyi olabilir, şehir canlanmış olur” dedi.

Eşi ile birlikte korteje katılan Kasım Özyamanoğlu, “Çok keyifli bir festival yaşıyoruz. Bunların her zaman daha sıklıkta olması ve Tarsus’un o gerçek kimliğinin her tarafta tanınması gerekiyor. Tarsus’u seviyoruz” dedi.

Beren Ergün ise, “İlk defa olduğu için hepimiz çok mutluyuz. Esnaf için çok iyi oldu, çünkü geldiğimiz tüm yerler doluydu. Farklı şehirlerden gelenler olmuş. İnsanların kültürümüzü tanıması çok iyi oldu. Çünkü Tarsus’un tarihi çok eskiye dayanıyor. Herkesin bunu tanıması iyi oldu” diye konuştu.