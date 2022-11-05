1 milyon 200 bin mevsimlik çiçek dikiliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde üretime devam ettiği 1 milyon 200 bin çiçek toprakla buluşmaya başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin refüj, kavşak ve parklarını kendi üretimi olan 1 milyon 200 bin kışlık mevsimlik çiçeklerle süsleyecek.

Yenişehir Fidan Üretim Şefliğinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kırmızı ve beyaz renklerde lahana, kırmızı, sarı, beyaz ve mor renklerde menekşeleri belirlenen noktalara dikmeye başladı.

Mevsimin ilk çiçekleri Fırat Bulvarı’nı süsledi

Kışlık mevsimlik çiçeklerin ilkini Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Fırat Bulvarı’nda toprakla buluşturan ekipler, mor ve beyaz renklerde süs lahanasının dikimini gerçekleştirdi.

Çiçek üretimi ekonomik tasarruf sağlayacak

Üretimi devam eden farklı tür ve renklerdeki kışlık mevsimlik çiçekler sayesinde Büyükşehir Belediyesi, ekonomik anlamda önemli bir tasarruf sağlamış olacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fidan Üretim Şefliğinde kışlık mevsimlik çiçekler dışında çalı grubuna ait gaura, biberiye, lavanta, ada çayı ve gül, ağaç grubunda ise kara servi, İran çamı, mavi servi ve top mazı üretimine de devam ediyor.