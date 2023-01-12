Son Dakika

‘1 İlmekten 81 İle’ projesi tanıtıldı

Yerel 12.01.2023, 10:00
‘1 İlmekten 81 İle’ projesi tanıtıldı

Akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek ulaştırmak için İBB İstanbul Vakfı ile birlikte başlattığı ‘1 İlmekten 81 İle’ projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kız çocuklarının eşit imkan ve fırsatlara sahip olması için İBB İstanbul Vakfı’nın çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini ‘projesini hayata geçiren Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, ‘Her İlmekte Sevgi Var’ sloganıyla yeni bir yardımlaşma hareketini başlattı. Çengelköy Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen program ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyecek ihtiyacını karşılamak için ‘1 İlmekten 81 İle’ projesinin tanıtımı yapıldı. Programa Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve beraberindeki heyet ile birlikte Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü Canan Aratemür Çimen, Enstitü İstanbul İSMEK kursiyerleri, İBB Darülaceze sakinleri ve Mahalle Evleri gönüllüleri katıldı.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ NEŞE İLHAM VERDİ

2022 yılının Kasım ayında memleketi Trabzon’da gerçekleştirdiği okul gezilerini kapsayan ziyaretinde proje fikrinin ortaya çıktığı belirten Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, “Gezilerimizde çocuklara hediyeler götürmüştük. Hediyelerimizin içinde ‘İlham Veren Adımlar’ kitabımız da vardı. İstanbul’a döndükten sonra götürdüğümüz hediyelere atkı ve bere eklersek çok güzel olacak dedik. Çocukların hediyeleri aldıktan sonraki gözlerindeki sevinç ve neşe bizim bize ilham verdi. O okullardaki öğrencilerden yola çıkarak Türkiye’nin her bölgesinden çocuklara bunları ulaştırmak istedik” ifadelerini kullandı.

4 BİN ÇOCUĞA KIŞLIK KIYAFET

İBB İstanbul Vakfı, Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Darülaceze ve Büyüt Hayallerini bursiyerlerinin destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Dr. İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“25 Ocak’a kadar örülen atkı, bere ve kışlık kıyafetler Enstitü İstanbul İSMEK ve Mahalle Evlerinde toplanacak. Dışarıdan destek vermek isteyen gönüllüler de yardımda bulunabilecek. Dileyen ördüğü atkı ve beresini getirebilecek. Örgü için vakti olmayanlar,  ip ve şiş yardımında bulunabilecek. Projeyle en az 4 bin çocuğa kışlık kıyafet ulaştıracağız. Onların bu kış sevgiyle ısınmasına yardımcı olacağız. Destekleyenlerin katkısıyla bu sayıyı daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Projeye öyle güzel destekler var ki; ikinci turunu da yapacağız diye düşünüyorum.”

1 İLMEKTEN 81 İLE

‘1 İlmekten 81 İle’ projesiyle örülen kışlık kıyafetler, Türkiye’nin 81 ilindeki dezavantajlı çocuklara ulaştırılacak. Örgüler, 70 Enstitü İstanbul İSMEK Merkezi’ne ve Mahalle evlerine teslim edilecek. Gönüllülerin emeğiyle ördüğü ilk atkı, bere ve kışlık kıyafetler 1 Şubat’tan itibaren yola çıkarak Ülkenin 7 bölgesindeki illere ulaştırılacak. Proje ile Şubat ayı içerisinde 4 bin çocuğa kışlık kıyafet sağlanması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4