‘1 İlmekten 81 İle’ projesi tanıtıldı

Akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek ulaştırmak için İBB İstanbul Vakfı ile birlikte başlattığı ‘1 İlmekten 81 İle’ projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kız çocuklarının eşit imkan ve fırsatlara sahip olması için İBB İstanbul Vakfı’nın çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini ‘projesini hayata geçiren Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, ‘Her İlmekte Sevgi Var’ sloganıyla yeni bir yardımlaşma hareketini başlattı. Çengelköy Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen program ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyecek ihtiyacını karşılamak için ‘1 İlmekten 81 İle’ projesinin tanıtımı yapıldı. Programa Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve beraberindeki heyet ile birlikte Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü Canan Aratemür Çimen, Enstitü İstanbul İSMEK kursiyerleri, İBB Darülaceze sakinleri ve Mahalle Evleri gönüllüleri katıldı.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ NEŞE İLHAM VERDİ

2022 yılının Kasım ayında memleketi Trabzon’da gerçekleştirdiği okul gezilerini kapsayan ziyaretinde proje fikrinin ortaya çıktığı belirten Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, “Gezilerimizde çocuklara hediyeler götürmüştük. Hediyelerimizin içinde ‘İlham Veren Adımlar’ kitabımız da vardı. İstanbul’a döndükten sonra götürdüğümüz hediyelere atkı ve bere eklersek çok güzel olacak dedik. Çocukların hediyeleri aldıktan sonraki gözlerindeki sevinç ve neşe bizim bize ilham verdi. O okullardaki öğrencilerden yola çıkarak Türkiye’nin her bölgesinden çocuklara bunları ulaştırmak istedik” ifadelerini kullandı.

4 BİN ÇOCUĞA KIŞLIK KIYAFET

İBB İstanbul Vakfı, Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Darülaceze ve Büyüt Hayallerini bursiyerlerinin destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Dr. İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“25 Ocak’a kadar örülen atkı, bere ve kışlık kıyafetler Enstitü İstanbul İSMEK ve Mahalle Evlerinde toplanacak. Dışarıdan destek vermek isteyen gönüllüler de yardımda bulunabilecek. Dileyen ördüğü atkı ve beresini getirebilecek. Örgü için vakti olmayanlar, ip ve şiş yardımında bulunabilecek. Projeyle en az 4 bin çocuğa kışlık kıyafet ulaştıracağız. Onların bu kış sevgiyle ısınmasına yardımcı olacağız. Destekleyenlerin katkısıyla bu sayıyı daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Projeye öyle güzel destekler var ki; ikinci turunu da yapacağız diye düşünüyorum.”

1 İLMEKTEN 81 İLE

‘1 İlmekten 81 İle’ projesiyle örülen kışlık kıyafetler, Türkiye’nin 81 ilindeki dezavantajlı çocuklara ulaştırılacak. Örgüler, 70 Enstitü İstanbul İSMEK Merkezi’ne ve Mahalle evlerine teslim edilecek. Gönüllülerin emeğiyle ördüğü ilk atkı, bere ve kışlık kıyafetler 1 Şubat’tan itibaren yola çıkarak Ülkenin 7 bölgesindeki illere ulaştırılacak. Proje ile Şubat ayı içerisinde 4 bin çocuğa kışlık kıyafet sağlanması hedefleniyor.