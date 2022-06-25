“Zümrüd-Ü Anka” Disiplinlerarası ziyaretçilerini bekliyor

Eskişehir’de Masal Şatosu Çocuk Kulübünde gerçekleştirilen “Zümrüd-ü Anka” Disiplinlerarası Tasarım Atölyesinde bütünsel bir yaklaşımla oluşturulan enstalasyon, Masal Şatosundaki yerini aldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 5 hafta süren atölye çalışmalarına katılan 11-13 yaş arasındaki 9 çocuğumuz bu süreçte ürettiği kuşları bir araya getirerek simgesel anlamlarının fiziksel olarak çalışmaya adapte edildiği bir tasarım oluşturmuşlardı. Oluşturma sürecinde algı çalışmaları, mitoloji, yaratıcı drama, yaratıcı okuma atölyeleri ile bu atölyelerdeki farkındalıklardan ve kazanımlardan yola çıkılarak bir üretim gerçekleştirildi.

Tasarımda uzun ve zorlu bir yolculuk için buluşan 30 kuşun, Zümrüd-ü Anka’yı ararken kendi benlikleri ile karşılaşmaları ve aynı zamanda bütün olmanın, toplumsal dayanışmanın özünü de kavramalarına değiniliyor.

Çalışmada yer alan ve emeği geçen küçük sanatçılara Ali Ekenel, Atahan Akçay, Ceylin Betül Akkaya, Deniz Ateş, Ece Güler, Duru Özdemir, Mehmet Umut Gökalp, Melih Köse, Tanem Cızlakoğlu’na Masal Şatosu tarafından katılım belgeleri verilerek teşekkür edildi.

Zümrüd-ü Anka enstalasyonu her yaştan ziyaretçi ile Masal Şatosunda buluşacak.