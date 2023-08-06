Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi hizmete açıldı

‘Kadın dostu kent’ vizyonuyla çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Birçok fonksiyona ev sahipliği yapacak olan merkez için Başkan Hürriyet, “Bu merkezin, kadın dostu kentimizin sembollerinden biri olacağına inanıyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha fazla yer almasına adına hayata geçirdiği projelerine bugün bir yenisini daha ekledi.

Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokak’ta bulunan Mor Konak olarak bilinen yapı Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi olarak revize edilerek bugün hizmete açıldı. İçerisinde Dantel Sergi Alanı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Tıbbi Aromatik Yağ Damıtma Laboratuvarı, Kişisel Danışma Merkezi, Ücretsiz Psikolog ve Diyetisyen hizmeti, Hobi ve Workshop Atölyesi ve yoga alanı bulunan merkez bugünden itibaren kentte yaşayan tüm kadınlara hizmet verecek.

Kadınlar için bir projesini daha hayata geçirmenin mutluğunu yaşayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün burada, şehrimizin kadınları için çok özel bir merkezin açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. İzmit’in gurur duyacağı, kadınlara yönelik önemli bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. İsmi de çok müstesna. Biz bu bölgeye daha önce Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni kazandırmıştık. Şimdi de onun kıymetli annesinin adını bu güzel konakta yaşatacağız. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nin kapılarını siz değerli İzmitli kadınlara ve tüm halkımıza açıyoruz. Öncü olan değerli mahalle muhtarlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bölgelerine hizmet alabilmek için siyaset gözetmeksizin her zaman dayanışma ve iş birliği içerisinde oldular. Sağ olun var olun" dedi.

Misyonlarının kadınların güçlenmesine, kendilerini keşfetmelerine ve en önemlisi toplumun her alanında eşit temsil edilmelerine katkı sağlamak olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Vizyonumuz ise oldukça net: Kadın dostu bir İzmit yaratmak. Sadece kadınların değil, tüm İzmitlilerin katılımıyla, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından kültürel etkinliklere kadar her alanda eşit bir şehir oluşturmak istiyoruz. Kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmak için çeşitli imkânlar sunan bu merkez, İzmit’in kadın dostu bir kent olgusunun sembollerinden biri olacağına inanıyoruz" dedi.

SAĞDINÇ, “DANTEL HAYATIMIZIN BİR PARÇASI”

Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde yer alan dantel sergisinin sahibi Prof. Dr. Seda Güneşdoğdu Sağdınç, “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu konakta benim 2015 yılından beri dünyanın pek çok ülkesinden topladığım ve koleksiyon haline getirdiğim dantelleri göreceksiniz. Danteller benim hayatımın bir parçası. Bugüne kadar 3 tane dünya dantel kongresinde Türkiye’yi temsil ettim. Son sergim ise Nikomedia Sanat Galerisinde gerçekleşmişti. Danteller aslında hepimizin hayatının bir parçası. Biz bunu gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Dünya bunları kullanıyor ve dantel köyler bile var. Biz de kullanmaya devam etmeliyiz” dedi.