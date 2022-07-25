Zorlu Holding'in gönüllü Kıvılcımları 10 bin saati aştı

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla, parlak bir gelecek ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışanlarının yetkinlik ve potansiyellerini toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi, 10 bin gönüllülük saatini aştı.İSTANBUL (İGFA) - Kıvılcımlar Hareketi kapsamında, toplumsal sorunların çözümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için “eşitsizliklerin azaltılması” ve “çevre” odak alanlarında çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Zorlu Holding’in ekonomik ve sosyal refaha katkı sağlamayı, toplumsal faydayı artırmayı ve çevreye olan etkilerini azaltmayı hedefleyen Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, çalışanlarının yetkinlik ve potansiyellerini toplum yararına artı değere dönüştürmeyi amaçlayan kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi, 2 binde fazla gönüllüsü ve yeni projelerle 10 bin gönüllülük saatini aştı.

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, çalışma arkadaşlarının Kıvılcımlar Hareketi’ne olan bağlılıkları, toplum için daha iyi yarınları inşa etmek adına hayata geçirdiğimiz gönüllülük çalışmalarımızda bize güç ve ilham verdiğini söyledi.

Bu arada Kıvılcımlar Hareketi’nin 10 bin gönüllülük saatine ulaşmasını kutlamak üzere çalışanlar ve gönüllüler bir araya gelirken online gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü 2018 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Ülke Koordinatörü olarak görev alan Nil Memişoğlu üstlendi.

Kıvılcımlar etkinlikte gönüllülük çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini, deneyimlerini, yaşadıklarının bireysel ve kurumsal yolculuklarında kendilerine ve topluma neler kattığını paylaştı.