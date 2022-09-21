Zorda kalanın yardımına Kocaeli Zabıtası koşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta ekipleri, zor durumda olan herkesin yardımına koşuyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zor durumda olan herkesin yardımına koşuyor. Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde devriye gezen Büyükşehir Zabıta ekipleri, engelli oğluyla birlikte yürümekte zorluk çeken annenin yardımına yetişti. Engelli oğlunu bırakamayan ve Sedaş’ta işlerini halletmesi gereken anne, Zabıtanın yardımıyla araçla gideceği yere bırakıldı.

EVLERİNE ULAŞTIRILDI

Akşam saatlerinde ise hastaneye giden ve tedavisi uzun sürünce otobüs bulamayan Ayşe teyzenin de yardımına Zabıta ekipleri koştu. Hastanede kendisini gören Zabıta ekiplerinin yardım teklifini geri çevirmeyen Ayşe teyze, ekip aracıyla Kuruçeşme’deki evine bırakıldı. Gebze Tatlıkuyu'da ise yürümekte zorlanan yaşlı amca ailesiyle birlikte evine bırakıldı.