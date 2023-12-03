Zolan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engelliliğin yalnızca engelli bireyleri ve yakınlarını değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu vurguladı.DENİZLİ (İGFA) - Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu özel günün engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artmasına ve farkındalık yaratmasına vesile olmasını diledi. Bireylerin toplumsal yaşama eşit ve etkin katılımının en temel hak olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin toplumun her alanında var olabilecekleri imkân ve fırsatlar sunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılmalarını sağlamak için her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda, engelliliğin yalnızca engelli bireyleri ve yakınlarını değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Engelli vatandaşlarımız ve aileleri ile birlikte bugüne kadar spordan sanata, eğitimden kültüre birçok proje hayata geçirdik. Onların sorunlarını çözmek, her alanda beklenti ve taleplerini karşılamak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz ile birlikte gayret etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin desteklenmeleri durumunda neleri başarabileceklerine hep birlikte şahit olduklarını belirten Başkan Zolan şunları kaydetti: “Engelli vatandaşlarımızın eğitimden spora, sağlıktan sosyal ve kültürel alanlara olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayacak Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezimizi Denizli’mize kazandırıyoruz. Ülkemize örnek olacak bu devasa tesisimiz inşallah engellilerimiz ve ailelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Tesisimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”