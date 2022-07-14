Zirvede tiyatro resitali! İlk kez tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşadılar

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında bir ilke imza attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Kedi ile Palyaço” isimli müzikli tiyatro oyunu yaylalarda düzenlenen festivallerde çocuklarla buluştu. 1500 rakımda ilk kez tiyatro gösterisi izleyen çocuklar, oyunu büyük bir ilgi ve mutlulukla izledi.

ORDU (İGFA) – Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Birçok kültür sanat etkinliği ile Ordululara kültür-sanat dolu günler yaşatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çocuklara da özel gösteriler hazırladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında “Kedi ile Palyaço” isimli müzikli tiyatro oyunu, Korgan, Çatalpınar ve Aybastı ilçesinin yaylalarında çocuklarla buluştu.

1500’er rakımda düzenlenen Korgan Geleneksel 64. Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivali ile 914. Uluslararası Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali ve 1100 rakımlı Çatalpınar Sarıçiçek Yaylası Festivali’ne katılan çocuklara yönelik oynanan “Kedi ile Palyaço” isimli müzikli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Yaylada yaşayan çocuklar, ilk kez canlı tiyatro izlemenin sevinci ve mutluluğunu yaşadı.