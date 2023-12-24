Ziraat odalarından Başkan Yüce’ye tam destek

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Şener Bayraktar ve 16 ilçe ziraat odası başkanını makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tarıma önem vermeyen, topraklarını işlemeyen toplumlar geleceklerini ihmal etmiş olur. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana topraklarımızı en iyi şekilde üretime kazandırıyor, çiftçilerimize destek oluyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Şener Bayraktar ve 16 ilçe ziraat odası başkanını makamında ağırladı. Türkiye’nin ikinci yüzyılına Sakarya’yı tarımda marka şehir olarak taşıdıklarını aktaran Başkan Yüce, ziraat odası başkanlarına destekleri için teşekkür etti. Yüce, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Büyükşehir marifetiyle üretilen ürünleri tüm oda başkanlarına takdim etti.

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Şener Bayraktar ve 16 ilçe oda başkanları yeni dönem öncesi Başkan Yüce’ye tam destek açıklarken, ayrıca yeni dönemde tüm ilçelerde Büyükşehir Belediyesi’ne tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere arazi tahsis ederek şehrin tarımsal kalkınma hamlesine katkı sunacaklarını ifade ettiler. Yüce, destekleri ve davranışları dolayısıyla misafirleri ile teşekkürlerini paylaştı.

Göreve başladıkları 2019 yılından bu yana şehrin verimli topraklarını nakış gibi işlediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Toprağı ihmal eden, tarıma önem vermeyen toplumlar geleceklerini ihmal etmiş, sırtını dönmüş olur. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana topraklarımızı en iyi şekilde işlemeye, çiftçilerimize destek olmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hamdolsun Sakarya’yı marka şehir olarak taşıdık. Ziraat odalarımızın, çiftçilerimizin katkı ve destekleriyle tarımsal çalışmalarda verimi artırdık, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini sağladık. Her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir zamanda bu güzel organizasyon için de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak 53 dekarlık alanda jeotermal ısıtmalı topraksız tarım gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra 3 bin dönümlük Melen Botanik Vadisi projemiz devam ediyor. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 8 çeşit domatesi bir arada üretiyoruz. Safran, çilek, istiridye mantarı ve daha pek çok ürünün hepsi Büyükşehir bünyesinde hem halkımıza hem de yurt dışında yaşayan insanlara ulaşıyor. İnşallah yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Kırsalda oluşturacağımız kalkınma modeli sayesinde nitelikli tarımı yaygınlaştıracağız.Vatandaşlarımız da alım garantili ürünleri üreterek hem tarıma katkı sağlayacak hem de kendi paralarını kazanacak. Bizler Sakarya için daha çok çalışmaya gayret edeceğiz” dedi