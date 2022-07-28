Zihinsel engelli bireyler gönüllerince eğlendiler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, bünyesinde hizmet alan zihinsel engelli bireyleri piknikte bir araya getirdi. Güzel bir havada gerçekleşen piknikte engelli bireyler gönüllerince eğlendiler.

ESKİŞEHİR (İGFA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, engelli ailelerinin takdirini topluyor.

Merkezden faydalanan engelli bireyler, atölyeler, spor aktiviteleri ve gezi programları ile verimli ve keyifli vakit geçirirken, aileler de psiko-sosyal destek programları ve çeşitli seminerler ile güçlendiriliyor.

Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi yetkilileri, havaların sıcak olması sebebiyle bu haftaki geziyi Sarısungur Piknik Alanı’nda değerlendirdiklerini ifade ettiler.

Engelli bireylerin bu tür aktivitelerde eğlendiğini ifade eden yetkililer, geziler sayesinde bireylerin sosyalleştiklerini belirttiler.

Piknikte çalan müzikler eşliğinde gün boyu eğlenen zihinsel engelli bireyler güzel havanın tadını çıkardılar.