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Zeytinliova’ya 60 milyonluk altyapı yatırımı
YAŞAM 15.11.2023, 16:12
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova mahallesinde içme suyu altyapısının yenilenmesi için imalatların başladığını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, Akhisar Zeytinliova’daki çalışmaları anlattı.
Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde daha önce müjdesini verdiğim Akhisar ilçemiz Zeytinliova mahallesinde 60 milyon TL yatırımla 32 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmalarına başladık. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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