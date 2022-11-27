Zeytini merkezine alan ilk çocuk festivali

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Urla’daki Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde düzenlenen Zeytin Çocuk Festivali’nde zeytin fidanları toprakla buluştu. Çocuklar adına zeytini merkezine alan ilk festival olma özelliğine sahip etkinlikte engelli minikler de yer aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 26 Kasım Dünya Zeytin Günü’nde “Zeytin Çocuk Festivali” düzenlendi. Urla’daki Köstem Zeytinyağı Müzesi’ndeki festivale İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle engelli minikler de katıldı. Nohutalan’daki Köstem Organik Çiftliği’ne giden çocuklar burada zeytin fidelerini toprakla buluşturdu. Ardından Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni gezdi.

Çocuklar adına zeytini merkezine alan ilk festival olma özelliği taşıyan programa müzenin kurucuları Dr. Levent Köstem ve eşi Güler Köstem ev sahipliği yaptı. Festivale İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmirli minikler ve aileleri katıldı.

“Onlar bizim geleceğimiz” Festivalde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bu tabloyu görünce inanılmaz mutlu oldum. Çocuklarla zeytin fidanı dikerken gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Çocukların diktiği o fidanlar bizim geleceğimiz, o çocuklar bizim geleceğimiz. Levent Köstem ve sevgili eşi muhteşem bir eser bırakmış. Köstem Zeytinyağı Müzesi kalıcıdır, geleceğe bir mirastır. Levent ağabey ve sevgili eşine binlerce kere hem şahsım hem İzmir Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Binlerce yıldır zeytin var” Güler Köstem ise müzeyi öncelikle çocuklar için yaptıklarını belirterek “Emekli bir öğretmenim ve çocukları özlüyordum. Eğer bu müze biterse çocuklarla beraber olabilirim diye düşünmüştüm. Çok şükür bitti. Ve çocuklar buraya geliyor, ben seve seve anlatıyorum. Müzenin amacı zeytinin hikâyesini anlatmaktır. Biz çocukken kimse bize zeytinin hikâyesini anlatmadı. Büyüyünce fark ettim ki, bu büyük bir eksiklik. Bu ülke için, gelecek için büyük bir eksiklik. Zeytin bu topraklarda çok eskiden bu yana var. Şu an maalesef beton için yok ediliyor ama biz ve özellikle çocuklarımız zeytine sahip çıkacak” dedi.

Festival programı kapsamında Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri ile zeytinli pizza, kilden kandil yapımıyla ilgili etkinlikler düzenlendi. Ayrıca minikler “Zeytine Dokunuş” resim sergisini gezdi.