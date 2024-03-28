Zeki Müren heykeli vefat ettiği yerde yükseldi!

28 yıl önce aramızdan ayrılan “Sanat Güneşi” Zeki Müren’e İzmirli hayranları büyük vefa örneği gösterdi.İZMİR (İGFA) - Hatırlanacağı gibi Zeki Müren, İzmir Fuarı’nın yapıldığı Kültürpark içindeki yıkılan eski TRT stüdyolarında, 24 Eylül 1996 tarihinde, kendisine Ankara Radyosu’nda ilk yayın yaptığı mikrofonun hediye edildiği çekim esnasında kalp krizi geçirerek sahnede hayatını kaybetmişti. 28 sene sonra “Zeki Müren Heykeli”, yıkılan o stüdyonun önünde bulunan manolya ağacının altına dikildi.

İzmirli Sanat Güneşi’nin hayranlarına müjdeli haberi, Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık tarihinin “Türk Sanat Müziği Günü” olmasında da öncü isim olan, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Heykelin fotoğraflarını paylaşan Akay, “Zeki Müren sevenler uzun süredir o manolya ağacının altına Zeki Müren heykeli dikilmesini istiyorlardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bunun üzerine gerçek bir heykel yapmak için harekete geçti ve Zeki Müren'in heykeli vefatından tam 28 yıl sonra vefat ettiği yerde yükseldi.” dedi.

Bundan sonra her sene ölüm yıldönümü olan 24 Eylül’deki anma programlarının ve sanatçının doğum günü olan 6 Aralık tarihinde “Türk Sanat Müziği Günü” kutlamalarının heykelin önünde yapılacağını sözlerine ekleyen Akay, “Zeki Müren ilk seri konserlerini 1954 yılında fuarda verdi, son nefesini de yine orada. İzmir, onun kalbinde ayrı bir yerin sahibiydi, İzmirliler de kalplerinde Zeki Müren’in ayrı bir yere sahip olduğunu gösterdiler.” yorumunu yaptı.