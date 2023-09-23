Zeka Oyunları Süper Ligi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl ikincisini düzenlendiği Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı. Türkiye’de düzenlenen tek zeka oyunları olma özelliğini taşıyan etkinlikte, 120 ilk ve ortaokuldan yaklaşık bin öğrenci mücadele edecek.BURSA (İGFA) - Fiziki yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha sağlıklı ve donanımlı olmasına yönelik etkinlikleri hız kesmeden sürdürüyor. Eğitim kurumlarına spor salonları ve bilişim atölyeleri kazandıran, ana kucağı projesi ile eğitime verdiği desteği okul öncesi yaşlara kadar indiren Büyükşehir Belediyesi, çocukların zekalarını geliştirebilecekleri önemli bir etkinliğe daha imza attı. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ilki geçen yıl yapılan Zeka Oyunları Süper Ligi’nin ikincisine start verildi. Bu ligde oynanacak oyunlar; mantık yürütme, zihinsel egzersiz, strateji ve dikkat geliştirme, karar verme yetisi, iletişim, centilmence yarışma ve rekabet etme yönleri ile çocukların gelişimini ve akademik başarıyı sağlama odaklı seçildi. Zeka Oyunları Süper Ligi’ne, toplam 120 ilk ve ortaokuldan bin öğrenci ve 150 gönüllü öğretmen katıldı. Zeka Oyunları Süper Ligi’nin finali de bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Science Expo’da gerçekleştirilecek.

Oyun ciddi bir iş

Zeka Oyunları Süper Ligi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, projede görev alan gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törenle başladı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asli görevleri olmamasına rağmen konu eğitim olunca, tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Oyunların çocuk gelişimi açısından önemine vurgu yapan Başkan Aktaş, “Ben şunu çok iyi biliyorum ki buradaki herkesin bir tane derdi ve heyecanı var. O da çocuklarımız için gelecek daha güzel olsun. Bizim zamanımızda oyunlar çok farklıydı. Ama şimdi çok farklı. Oyun çok ciddi bir iş aslında. Çünkü bugün bu oyunları oynayan çocuklar, yarın öbür gün ülkeyi yönetecek. Anne olacak, baba olacak, ciddi sorumluluklar alacak. Dolayısıyla bugün onların oynadıkları oyunlar o kadar kıymetli ve değerli ki onların gelişmesi adına. İşte bu yüzden çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve bilişsel becerilerini desteklemek adına çağımızın şartlarına uygun olsun diye geçen yıl Zeka Oyunu Süper Ligi’ni oluşturduk. Bu yıl da ikincisini gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm öğrencilerimize, görev alan gönüllü öğretmenlerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceğin teminatı

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da geleceğin teminatı olan çocukların her alanda daha iyi bir eğitim alması ve yarınlara dair ayaklarının yere sağlam basmasıyla alakalı son dönemlerde oldukça yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse belediyelerle ortaklaşa pek çok proje gerçekleştirildiğini ifade eden Kılıç, “Çocuklarımızı sadece test çözen, tost yiyen bireyler olarak yetiştirmek istemiyoruz. Her anlamda analitik düşünen, yorumlayan gençler yetiştirmek istiyoruz. O yüzden bu organizasyonu çok önemli görüyorum. Evet oyun oynayacaklar ama oynayarak çok şey de öğrenecekler” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da yaklaşık 15 bin öğrencinin oyun teorisi içerisinde, oyun heyecanı ile hayata daha iyi hazırlanacağını söyledi. Alireisoğlu, “Çocuklarımızla beraber böyle bir heyecanın içerisinde bulduğumuz için eğitim camiası olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Oyunun içerisinde olmak, hayatın içerisinde olmak demektir. Oyun teorisi aslında işin kendisidir. Bugün oyunu başaran, yarın işi başarır. Bugün oyunda başarılı olan, yarın işte başarılı olur. Bugün oyunda mücadele eden yarın hayata tutunmayı bilir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından zili çalarak ilk karşılaşmayı başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milletvekili Ahmet Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, öğrencilere iyi şanslar diledi.