Zehra Akyel son yolculuğuna uğurlandı

Önceki Sayıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel'in eşi Zehra Akyel, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (İGFA) – Uzun zamandır kanser tedavisi gören Önceki Sayıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel'in eşi 53 yaşında ve iki çocuk annesi olan Zehra Akyel, Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milletvekilleri, AYM Üyeleri, Sayıştay Üyeleri, MGK Genel Sekreteri Vali Seyfullah Hacımüftüoğlu, MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Kültür Ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tarım Bakanı Yardımcısı Abdulkadir Polat, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Türk Şeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Eski Cumhurbaşkanı Vekili Ve Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hayrettin Türe, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicoğlu ile çok sayıda seveni katıldı.