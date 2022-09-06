Zara türküleriyle Bilecik Pazaryeri'ni mest etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama programında Türk halk müziğinin sevilen sesi Zara sahne aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlediği programla müzik dolu bir geceye imza attı.

Devlet Halk Dansları Topluluğunun gösterileriyle 100. yıl kutlama programı başlarken, yaptığı besteler ve seslendirdiği şarkılar ile sevilen Pazaryerili sanatçı Caner Güner bu kez de şarkılarını hemşehrileri için okudu.

Pazaryeri ilçe otogarında 7 bin kişi müzik dolu bir gece yaşarken Zara’nın türküleriyle ilçe halkı unutulmaz bir gece yaşadı. Sevilen sanatçı Zara birbirinden güzel türkülerini Pazaryerililer için söylerken, güçlü sesi ve güzelliği ile mest etti.

Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ile Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı, Serkan Yıldırım'ın da hazır bulunduğu gecede Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sevilen sanatçı Zara’ya Kınık köyünde üretilen toprak cezve ve fincan takımı hediye etti.