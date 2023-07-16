Zara'dan Bursa'da muhteşem konser

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği Zara konseri Bursalıları bir araya getirdi.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin yedinci yılında Yıldırım Belediyesi, Belediye önünde bulunan Bayrak Alanı'nda Zara konseri konseri düzenledi.

Zara konseri öncesinde sahne alan Ertuğrulgazi Mehter Takımı muhteşem bir konsere imza attı.

Ertuğrulgazi Mehter Takımı'nın ardından Prusa Sanat/15 Temmuz Türkiye Benim Gösterisi ile Yıldırımlılara muhteşem bir gösteri sundu.

ZARA MUHTEŞEM BİR KONSER VERDİ

Gösterilerin ardından sahne alan ünlü sanatçı Zara bir birinden güzel şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Zara'nın tüm şarkılarına bir koro edesında hep bir ağızdan eşlik eden binlerce Bursalı ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak birlik ve berabelik mesajı verdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Zara, Bursa ve Bursalılar ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

BAŞKAN OKTAY YILMAZ'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “15 Temmuz destanının 7. yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize ve demokrasimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadığımızı ve hiçbir zaman unutturmayacağımızı tüm dünyaya göstermek için bu geceyi düzenledik. Tüm halkımız da bu gecemize büyük ilgi gösterdi. Herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Zara Hanım da bu gecemize şarkılarıyla renk katarak birlik ve beraberliğimize ortak oldu. Kendisine çok teşekkür ederim.'' dedi.