'Zamansız Kadınlar' İstanbul'da büyük beğeni topladı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın "Zamansız Kadınlar" tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın hazırlayıp sunduğu “Zamansız Kadınlar” adlı tiyatral gösterisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

Batıköy, Galata ve Beyoğlu Rotary kulüplerinin ortak ev sahipliğindeki “Zamansız Kadınlar” etkinliği Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nda sahnelendi. Tiyatral gösteriye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

1919-1938 arasında dünyaya ilkleri hediye eden gözü pek ve kararlı kadınlar, zaman tünelinden günümüze taşındı.

İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın anlatımıyla tarihe keyifli bir yolculuk yapıldı.

10. Yıl Marşı ile finalin yapıldığı gecede, katılımcılar da coşkulu marşa hep bir ağızdan eşlik ederken, Güntürkün Kalıpçı ve ekibini ayakta alkışladı.

Gösteri sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından çiçek takdim edildi. İlknur Güntürkün Kalıpçı nezdinde zamanın zamansız kadınlarını tebrik eden Başkan Dr. Akgün, tarihin önemli kadınlarını canlı olarak izleyebilmenin kendilerini bir kez daha gururlandırdığını belirterek, “Türkiye ve Dünya tarihine ismini altın harflerle yazdırmış kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.