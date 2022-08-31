Zafer’in 100. Yılı İzmir Güzelbahçe’de coşkuyla kutlandı

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yılı Güzelbahçe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kortejle kutlandı.İZMİR (İGFA) - Maltepe Mahallesi’nde bulunan TabaoğluParkın’nda toplanan Güzelbahçeliler ellerinde meşale ve bayraklarla İzmir Marşı’nı söyleyerek Güzelbahçe gece pazarına kadar yürüyüş yaptılar. Vatandaşların coşkusuna Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.

Gece pazarında son bulan yürüyüşün ardından toplanan kalabalığa teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ”Büyük Taarruzun başladığı, 30 Ağustosta taçlandığı, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla düşmanın ülkeden temizlendiği şanlı, gururlu bir süreçtir. Bugün Zafer Bayramımızın 100.yılı. Bu onurlu şan ve şerefle dolu zaferi tüm halkımızla birlikte neşeyle ve coşkuyla kutluyoruz. Şehirler meydanlarıyla, ülkeler zaferleriyle anılır. Tek, ebedi ve ezeli Baş Komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelemizin Cumhuriyetimizin, kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın kazanılmasının en büyük günlerinden biridir 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ama isteriz ki hep barışların, kardeşliklerin, el ele bütünleşerek, sosyal refah içerisinde huzurlu bayramlarda buluşalım. Bu kutlamaları her yıl coşkuyla yapalım. Özgürlük ve bağımsızlığımıza sahip çıkalım. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatalım. Bugünleri bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, huzurlarında saygıyla eğiliyoruz” dedi.