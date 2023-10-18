Zafer'in Yolu Kasım'da izleyiciyle buluşuyor

Belgeselci Alp Armutlu, Yönetmenler yazım Doğan ve Sinan Çevik, Anadolu kadınının gözünden tarihe yeni bir sayfa açan Umudun Yolu - Kağnı Kamyonu Yendi Belgeseli’nin ardından bu kez Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş Belgeseli ile seyirciyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Milli Mücadele esnasında silah ve cephanelerin Anadolu'daki cephelere ulaştırılmasını sağlayan İstiklal Yolu’nun ve yolun kahramanlarının öyküsünü Umudun Yolu Kağnı Kamyonu Yendi’ belgeseli ile beyaz perdeye taşıyan Alp Armutlu bu kez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden 1975 km’lik yolunu izleyici ile buluşturuyor. İlk belgeseli ile büyük beğeni kazanan Alp Armutlu, Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş Belgeseli’ni Cumhuriyetin 100. Yılı’na ve Türk Ordusu’na ithaf ediyor.

Yönetmenliğini Nâzım Doğan ve Sinan Çevik’in üstlendiği belgeselde Alp Armutlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sıra dışı hikayesine Cumhuriyetin 100. Yılı’nda birlikte tanıklık ediyor. Belgeselin tarih danışmanlığı ise Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatörü E. Albay Kadim Koç tarafından yapıldı. Belgeselde Sakarya Savaşı cephesinden, Kocatepe'ye kimi zaman 1920 model bir araba ile kimi zaman ise at sırtında Zaferin Yolu takip edilirken, yolculuk esnasında Türk Ordusu’nun kahramanlık hikayeleri, yerel halkın belleğinden bazen coşkulu, bazen de hüzünlü şekilde anlatılıyor.

SÖZLÜ TARİHİ DE BELGELİYOR

Armutlu, belgeselinde NUTUK ışığında ilerlerken hem güzergah üzerindeki yerel halkın Kurtuluş Savaşı’na dair sözlü tarihini belgeliyor, hem de 100 yıl sonra büyük destanın belleklerdeki izdüşümünü yansıtıyor. Armutlu “Belgeselde yaklaşık 25 anlatıcı var. Biz filmlerimizde, yerel alanda çalışmalar yapan, o yörede veya büyük şehirde yaşayan ancak mesaisinin büyük bir bölümünü savaş alanlarında araştırma yapmakla geçiren, didinen ve üreten insanlarla çalışmayı seviyoruz. Onların başardıklarını, görüşlerini ve en önemlisi Türk Milleti’ne aktarmak istedikleri Türk Kurtuluş Savaşı’nın pek bilinmeyen yönlerini aktarmayı ve bunu gelecek nesillere el birliğiyle ulaştırmayı benimsiyoruz’ dedi.

KASIM'DA İZLEYİCİ İLE BULUŞUYOR

Armutlu’nun 2 yıl boyunca yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek 30’dan fazla şehirde yaptığı araştırmalar sonucu hayat verdiği belgesellerden ikincisi Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş dijital platformlarda Kasım ayı içinde izleyici ile buluşacak.